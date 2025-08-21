Obavijesti

Show

Komentari 1
SPREMA SE ZA ARENU ZAGREB

Neda Ukraden iskreno: 'Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali...'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Neda Ukraden iskreno: 'Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali...'
8
Beograd: Neda Ukraden najavila je novogodišnji program HG Budvanksa revijera | Foto: Zorana Mandic/ATAImages/PIXSELL

Neda Ukraden neumorno nastupa i uživa u ljetu s obitelji. Publika je i dalje voli, a sprema se za veliki koncert u Areni Zagreb

Neda Ukraden (75) već desetljećima gradi status jedne od najpoznatijih i najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima. Iza sebe ima impresivnu karijeru s brojnim hitovima i nastupima diljem regije, no Neda i dalje ne posustaje, jednako je energična na sceni kao i u privatnom životu.

Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku
Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ljeto za nju uvijek ima posebno značenje, jer ga provodi okružena obitelji, unucima i prijateljima, a pritom uspijeva uskladiti sve poslovne obaveze.

IZNAJMLJUJE JE FOTO Moderne spavaće sobe, grijani bazen, jacuzzi: Evo kako izgleda vila Nede Ukraden...
FOTO Moderne spavaće sobe, grijani bazen, jacuzzi: Evo kako izgleda vila Nede Ukraden...

- Ljeto je moje omiljeno godišnje doba, a bez sunca i mora teško ga je zamisliti. Dijete sam rođeno u znaku sunca i još kao mala, dok bih sa svojom bakom u vinogradu u Imotskom trčkarala, radovala sam se suncu i grožđu. Otkada imamo kuću kraj mora u Boki, cijelo ljeto smo obitelj i ja tamo, aktivno provodeći dane s dragim ljudima koje volimo ugostiti. U našoj kući u Boki Kotorskoj istinski uživamo u moru, suncu, plivanju i kuhanju - rekla je Neda za Net.hr.

POKAZALA BESPRIJEKORNU LINIJU FOTO Neda Ukraden (74) bacila fanove u trans fotkom u bikiniju
FOTO Neda Ukraden (74) bacila fanove u trans fotkom u bikiniju

Iako su mnoge njezine kolegice, čak i mlađe, već otišle u mirovinu, Nedu motivira strast prema glazbi i publika koja je još uvijek traži.

Foto: Instagram

- Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali. A ja evo, više nego ikad, nastupam po cijeloj regiji i uživam s publikom. Sve dok me trebaju, dok mogu i dok me to veseli, pjevat ću - priznaje pjevačica.

PJEVAČICA ZA 24SATA Neda Ukraden: Na faksu mi je bilo teže jer sam bila poznata
Neda Ukraden: Na faksu mi je bilo teže jer sam bila poznata

Posebno je dirljiv trenutak bio kada joj je u malom bokeljskom mjestu Lepetane, gdje već pet desetljeća pjevačica ima kuću, za rođendan dodijeljena Zahvalnica za suradnju i promociju mjesta te prekrasan buket. Pjevačica poznata po hitovima 'Što ti sina nisam rodila', 'Zora je', 'Nisam ti ja bilo tko' priprema se i za veliki koncert u zagrebačkoj Areni, gdje će zapjevati 25. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...
FOTO Ljepotice u zavadi: Ovo su vruća izdanja 'Savršenih' koje se prozivaju na mrežama...
LAURA I GLORIJA, BARBARA I MARINELA

FOTO Ljepotice u zavadi: Ovo su vruća izdanja 'Savršenih' koje se prozivaju na mrežama...

Iz 'Gospodina savršenog' proizašla su prijateljstva, ali i neke tenzije. Na društvenim mrežama raspravlja se tko je bolji duo: Laura i Glorija ili Barbara i Marinela.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025