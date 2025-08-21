Neda Ukraden iskreno: 'Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali...'

Neda Ukraden (75) već desetljećima gradi status jedne od najpoznatijih i najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima. Iza sebe ima impresivnu karijeru s brojnim hitovima i nastupima diljem regije, no Neda i dalje ne posustaje, jednako je energična na sceni kao i u privatnom životu.

Zora je svanula, koncert Nede Ukraden u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ljeto za nju uvijek ima posebno značenje, jer ga provodi okružena obitelji, unucima i prijateljima, a pritom uspijeva uskladiti sve poslovne obaveze.

- Ljeto je moje omiljeno godišnje doba, a bez sunca i mora teško ga je zamisliti. Dijete sam rođeno u znaku sunca i još kao mala, dok bih sa svojom bakom u vinogradu u Imotskom trčkarala, radovala sam se suncu i grožđu. Otkada imamo kuću kraj mora u Boki, cijelo ljeto smo obitelj i ja tamo, aktivno provodeći dane s dragim ljudima koje volimo ugostiti. U našoj kući u Boki Kotorskoj istinski uživamo u moru, suncu, plivanju i kuhanju - rekla je Neda za Net.hr.

Iako su mnoge njezine kolegice, čak i mlađe, već otišle u mirovinu, Nedu motivira strast prema glazbi i publika koja je još uvijek traži.

Foto: Instagram

- Da mi je netko rekao da ću pjevati do ove dobi, rekla bih da se šali. A ja evo, više nego ikad, nastupam po cijeloj regiji i uživam s publikom. Sve dok me trebaju, dok mogu i dok me to veseli, pjevat ću - priznaje pjevačica.

Posebno je dirljiv trenutak bio kada joj je u malom bokeljskom mjestu Lepetane, gdje već pet desetljeća pjevačica ima kuću, za rođendan dodijeljena Zahvalnica za suradnju i promociju mjesta te prekrasan buket. Pjevačica poznata po hitovima 'Što ti sina nisam rodila', 'Zora je', 'Nisam ti ja bilo tko' priprema se i za veliki koncert u zagrebačkoj Areni, gdje će zapjevati 25. listopada.