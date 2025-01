Neda Ukraden posjetila Osijek ususret koncertu: 'Bit će super fešta, s uvijek jednakim žarom!'

Za nešto manje od tri tjedna, samo dan nakon Valentinova, Osijekom će odzvanjati bezvremenski hitovi ikone domaće zabavne glazbe Nede Ukraden.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:52 Konferencija za medije Nede Ukraden povodom nadolazećeg koncerta u Osijeku | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Ususret svom velikom koncertu u dvorani Gradski vrt 15. veljače, uvijek popularna pjevačica posjetila je najveći slavonski grad i otkrila kakve uspomene dijeli sa Slavoncima te da su pripreme za glazbeni spektakl u punom jeku.

- Dok sam prolazila kroz Slavoniju, išli smo preko Belog Manastira, sustizala su me sjećanja na mnogobrojne koncerte koje sam ranije imala na ovom području, koje je sinonim za vrhunski fiš-paprikaš, ali i za jako dobre tulume. Ovdje smo mi pjevači dolazili i na fešte nakon nastupa, znalo se potegnuti i iz daljih mjesta kako bismo se proveselili - rekla je Neda.

Konferencija za medije Nede Ukraden povodom nadolazećeg koncerta u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poručila je da će se na koncertu slaviti ljubav, ali i 40 godina od evergreena "Zora je", pjesme po kojoj je i nazvala svoju slavljeničku turneju.

- Mislim da publika od mene najviše očekuje večer dobrih pjesama. One lijepe pjesme iz 70-ih i 80-ih kroz koje me publika upoznala pa do najnovijih. Bilo je zaista puno velikih hitova koji su mi donijeli uspjehe i omogućavali mi kontinuitet, prisutnost na sceni, ali i da me sve generacije prihvate - izjavila je Neda.

Konferencija za medije Nede Ukraden povodom nadolazećeg koncerta u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Na svakom koncertu pjevam s istim žarim, istom energijom i ljubavlju prema publici. U Gradskom vrtu će biti prava glazbena fešta na kojoj će publika imati priliku čuti i neke prekrasne balade, koje su stvorene za tako velike prostore - zaključila je omiljena pjevačica i još jednom pozvala Slavonke i Slavonce na osječki spektakl koji priprema u suradnji s radijom Happy FM, a ulaznice publika može osigurati putem sustava upad.hr.

Konferencija za medije Nede Ukraden povodom nadolazećeg koncerta u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL