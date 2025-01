Neda Ukraden za 24sata: 'Znala sam plakati zbog svog izgleda, sad mogu biti primjer drugima'

Prije 40 godina Đorđe Novković uz klavir je odsvirao Nedi Ukraden pjesmu koja će je obilježiti za čitavi život, a stihovi "Zora je" Marine Tucaković pjevat će se desetljećima kasnije. A danas je po toj uspješnici nazvana njezina turneja s kojom stiže u osječki Gradski vrt 15. veljače pa 25. listopada u Arenu Zagreb. Neumorna Neda i u 75. godini broji mnoge nastupe od Slovenije do Rumunjske i Bugarske, ponosna je majka kćeri Jelene i baka troje unučadi, a velika podrška joj je i zet koji ju je dovezao na naš razgovor u Osijeku.

- Dok sam prolazila kroz Slavoniju, išli smo preko Belog Manastira, sustizala su me sjećanja na mnogobrojne koncerte koje sam ranije imala na ovom području, koje je sinonim za vrhunski fiš-paprikaš, ali i za jako dobre tulume - kazala je Neda.

Foto: Happy Fm

Iako je iza nje 58 godina karijere, i dalje pjeva s jednakim žarom i energijom. Ipak, priznaje da joj je danas jedino teže slagati repertoar jer je nakupila mnoštvo hitova.

- Gradski vrt i Arena idealna su prilika da otpjevam neke balade koje ne izvodim često, jer nisu baš za pjevanje u klubovima - kaže.

Skoro snimila hit od 110 milijuna pregleda

Unatoč hitovima "Boli, boli", "Vrati se kišom", "Nisam ti ja bilo tko", "Na Balkanu" i drugima, Neda nam je priznala da joj je žao što neke pjesme nije otpjevala, ali i da postoje one koje su bile namijenjene njoj pa su završile kod njezinih kolegica. Jedna od njih je "Tri čaše" koja danas broji gotovo 110 milijuna pregleda.

- Odabrala sam pjesmu 'Tri čaše' pa ju je Dušan Bačić dao Milici Todorović. Pjesmu 'Ja sam skitnica' Rajko Dujmić je napravio za mene pa je završila kod Jasne Zlokić. To se dešava kada autori rade s puno pjevača. Ako niste u tom trenutku rekli da želite pjesmu, lako završi kod drugog - govori Neda i dodaje: "Događalo se da imam pjesme u koje sam jako vjerovala pa na kraju nisu prošle kod publike, ili obratno. I to je ta ljepota nepredvidivosti, odnosno odsustvo nekog recepta da kažete 'e, sada mi daj 20 grama brzog ritma, pa još 30 grama rumba ovoga, pa mi daj malo buzukija ili daj mi malo električne gitare', ne može to tako".

Beograd: Koncert Nede Ukraden | Foto: Antonio Ahel/ATA/PIXSELL

'Može se imati sedam 'banki' i biti zgodna žena'

Na svojim koncertima, kaže, daje 300 % sebe i ne krije svoje emocije. Kad joj se plače, zaplače s njima, ispriča se, smije... A za sebe kaže da može biti uzor drugima kako uspjeti uz podizanje obitelji na noge.

- Ja sam netko, pogotovo za žene, živi dokaz da se može biti i samohrana majka i sretna i uspješna žena s obitelji, kojoj treba davati značaj koji je veći od aplauza ili nekakve zarada koju dobijete na koncertu. Da se može imati i sedam 'banki' i biti zgodna žena. Pokazatelj sam da se ne treba predavati, ni zbog toga što više nemaš muža ili nekog voljenog. I da to nije razlog da odustaneš od sebe, karijere, društva, izgleda - iskreno će Neda.

Poručila je mladim djevojkama da sve fizičko i materijalno nisu vrijedni koliko ljudi oko njih.

- Nek' ne razmišljaju o implantima u dojke i o plastičnim operacijama. Moraju raditi na svojim emocijama, svom intelektu, jer uvijek će biti neko mlađi, neko zategnutiji. Biti uspješna majka i domaćica je nekad veće umijeće od posla. Zato uvijek slavim svoj dom, obitelj, toplinu, zajednički ručak - priznaje nam pjevačica.

'Plakala sam u svoja četiri zida'

No, ne krije da je i ona nekoć znala zaplakati, upravo zbog opterećivanja vanjskim izgledom.

- Puno puta sam znala plakati u svoja četiri zida, što sam ovakva, što sam onakva, što mi Bog nije dao plave oči i visinu. Svi smo to prošli u svojim mladenačkim godinama. I onda vidite kasnije koliko je to smiješno i nepotrebno - iskreno će.

Na pitanje je li ženama zbog toga teže koračati estradnim nebom, Neda kaže sigurno da je.

- Pa nije samo zbog toga, nego prije svega zbog materinstva. Da biste donijeli dijete na svijet, vi trebate i tu trudnoću iznijeti, pokvariti svoju figuru, deformirati se, boriti se sa svime što nosi trudnoća, pa do tih post-porođajnih i raznih muka, pa odgojiti to dijete, pa se boriti s dječjim bolestima, proći sve zubiće, temperature... A morate pritom biti na sceni, posvetiti se publici, a dijete tamo negdje plače. Muškarci nemaju bar tu brigu, ali time je naša ljepota uspjeha možda još veća. Tako da sam ja ponosna što imam divnu kćer, što sam je odgojila da izraste jednu zdravu ženu, divnu majku troje djece i divnu suprugu svog muža, mog zeta - objašnjava Ukraden.

Foto: Antonio Ahel

Uživa s unukama i unukom

Jedino u čemu više uživa od pjevanja pred tisućama obožavatelja jest kada je u ulozi bake Nede.

- Da ste vidjeli prije neku večer našu kuću. One su imale rođendan i dobile su pregršt poklona, od toga je recimo 30-40 % bila kozmetika. Sve mi je to preslatko, onda se sjetim kako sam ja kod mame i njezinih prijateljica gledala takve proizvode i zamišljala se u kupkama... I gledam sad njih i sretna sam što sam to doživjela. Naravno sad su one zrelije, zahtjevnije, imaju drugačije prioritete, nema više igračaka - govori nam.

Bitno joj je da svojim nasljednicima "usadi u glavu" neke, za nju, temeljne životne vrijednosti.

- Prvo od svega da poštuju svoje roditelje, obitelj, tradiciju. Da znaju tko su, što su, odakle su. Da se izbore za svoj integritet kao osobe, što god požele da budu. Jako su talentirana djeca, dobri učenici, vrlo se ponosim time. Ali što će biti dalje u životu, čime će se poželjeti baviti, to ne znam. Što god bude, imat će moju podršku. Sve svoje umne, fizičke i financijske resurse ću staviti njima na raspolaganje, da im pomognem koliko mogu - iskrena je Neda.

Foto: Instagram

'Kod mene ništa nije svejedno'

A jesu li njezina obiteljska ispunjenost i uspjeh na poslovnom planu i jedna od tajni njezinog dobrog izgleda?

- Crpim energiju od obitelji i publike. Potječem iz Imotskog, mjesta koje nije imalo obilje toga da ponudi ljudima, ali naučili smo se boriti za svaku mrvicu, svaki pedalj zemlje, cijenili smo svaki grozd grožđa, tako me baka odgojila i to nastojim prenijeti na unuke. A i, pošto sam lavica u horoskopu, to znači da jako držim i do vanjštine. Imam motiv koji bi se mogao iskazati u dvije riječi, a to je 'nije svejedno'. Nije mi svejedno kako izgledam i kako sam obučena, kakve sam kilaže, kakva mi je kosa. Ako sam pred javnošću, onda to ima jednu težinu i odgovornost - zaključila je ikona zabavne glazbe.