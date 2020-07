Nekad je radila u butiku, njezin talent otkrio je Dvornik, a Nina iza sebe ima jedan propali brak

Danas je jedna od najpoznatijih pjevačica na domaćoj estradi, a njezin uspjeh prepoznat je i u inozemstvu. Starenja i godina koje dolaze Nina se ne boji, smatra kako je u životu potrebna jedino ljubav

<p>Počela je pjevati kao devetogodišnjakinja u dječjem zboru Zvjezdice, a sada je jedna od najpoznatijih pjevačica na domaćoj estradi. Njezina popularnost proširila se i izvan granica Hrvatske, a <strong>Nina Badić</strong> danas slavi 48. rođendan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Nina je nastupila u zagrebačkoj Areni'</strong></p><p>Prvi album u svojoj karijeri objavila je 1995. pod naslovom 'Godine nestvarne'. Prije toga pjevala je prateće vokale Parnom valjku i Prljavom kazalištu, a u stvaranju njezine karijere veliku je ulogu imao kralj funka <strong>Dino Dvornik</strong>. Nina je svojedobno rekla kako ju je upravo on čuo kako pjevuši uz radio u butiku u kojem je radila. Dvornik je ugasio radio, tražio od Nine da sama nešto otpjeva i otišao s njom u obilazak diskografskih kuća.</p><p>Potom je snimila duet 'Ja sam vlak' s <strong>Emilijom Kokić</strong> (52) koji je postao hit, a zvijezdom je Ninu učinio album 'Personality' iz 1997. S tim je albumom osvojila dva Porina. Obrada pjesme 'I’m so excited' donijela joj je inozemni uspjeh. Nakon toga je uslijedio niz albuma i niz priznanja i nagrada.</p><p>Nina je 2012. godine predstavljala Hrvatsku na Euroviziji. U Azerbejdžanu je otpjevala pjesmu 'Nebo', za koju je sama napisala tekst i glazbu.</p><p>Badrić iza sebe ima jedan brak. Godine 2006. se udala za dugogodišnjeg dečka <strong>Bernarda Krasnića</strong>. Njihova ljubav je završila razvodom 2012. godine. O privatnom životu ne govori često, a priznaje kako se godina koje dolaze ne boji. Aludirala je na mnoge dame s javne scene koje su se pustile u ruke estetskih kirurga kako bi zaustavile starenje.</p><p>- Strah od starenja je normalan i prirodan, ali isto tako skroz bespotreban, jer će sve nas jednog dana dočekati. Plašili se mi ili ne. Plašim se nemoći, a ne starosti - rekla je jednom prilikom. </p><p>- To je ono što vi vidite pred kamerama, reflektorima, i zaista mom timu treba jedna ovakva javna pohvala što me tako maze i paze. Ali privatno uživam biti bez šminke, u jednostavnoj odjeći i bez modnih opterećenja. Naravno da pratim modu, naročito se trudim dati što više pažnje domaćim dizajnerima, ali nisam opterećena s njom - dodala je Nina. </p><p>U intervjuu za <a href="https://azra.ba/aktuelno/150789/nina-badric-slavi-47-rodjendan-ovako-je-izgledala-na-pocetku-karijere/" target="_blank">Azru </a>svojedobno je rekla kako nije sigurna da je nešto puno pametnija s godinama, ali da je mlađa, samoj sebi bi poručila kako uvijek treba ostati svoj i pronaći ljubavi u životu.</p><p>- Obitelj, prijatelji, posao, ako imate sreće i onaj neko poseban. Nije važno, važno je imati ljubavi. Jer ljubav je život - poručila je Badrić.</p><p> </p><p> </p>