Nekad su tražile ljubav, a sad će se natjecati u kuhanju: Sjećate li se Sandre, Lucije i Snježane?

Tri bivše kandidatkinje showa 'Ljubav je na selu', Sandra Škrinjar iz Gline, Lucija Ćulum iz Kaštel Gomilice i Snježana Novak iz Zagreba odlučile su pokazati svoje kulinarske sposobnosti u 'Večeri za 5 na selu', otkriva RTL.

Frizerka Sandra bila bila je dva puta na farmi kako bi pronašla ljubav, no čini se da joj to ipak nije pošlo za rukom. Sandra se zbližila sa šaptačem devama Hrvojem Gregurićem, no ljubav se nije dogodila. Kad se vratila u show bila je na farmi Dušana Golubovca, no ni s njim nije imala sreće. Za sebe kaže da je druželjubiva, brbljava i iskrena, a veseli se kuhati tradicionalne slavonske recepte.

Druga natjecateljica nove sezone 'Večere za 5 na selu' je 25-godišnja Lucija Smodlaka, koja je gledateljima vjerojatno poznatija pod djevojačkim prezimenom Ćulum. Te 2016. godine sa samo 19 godina odlučila je potražiti ljubav na farmi kod Dine Blažine, no u njihovu je slučaju sve stalo već na prvom upoznavanju. Lucija je ljubav pronašla izvan showa, a veseli se kuhati gostima spoj dalmatinske i podravske kuhinje.

Zagrepčanka Snježana Novak pisala je farmeru posljednje sezone 'Ljubav je na selu' Zoranu Stričeviću te je bila kod njega samo na upoznavanju.

Nije im bilo suđeno, ali ova 55-godišnjakinja po struci je ugostiteljica pa s pravom očekuje više uspjeha u ovom showu. Najviše voli tradicionalnu kuhinju, a omiljeno jelo joj je sarma.