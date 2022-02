Dizajnerica i performerica Olja Einfalt Mihovilović, poznatija kao 'vampirica' često odgovara na pitanja o svom privatnom životu. Ovoga puta na svom Instagramu na pitanje 'Jesi li našla ljubav svog života?' je najiskrenije priznala, piše RTL.

- Još nisam pronašla novu ljubav... - napisala je Olja u svom Instagram Storyju, gdje je prati više od 80 tisuća pratitelja

Olja je najveću pozornost dobila sudjelujući u showovima 'Večera za 5 na selu' i 'Ljubav je na selu' gdje je pokušala pronaći ljubav ispred malih ekrana nakon što je izgubila ljubav svog života, svog pokojnog supruga Marka o kojem je progovorila ranije u intervju za RTL.

Dizajnerica je u više navrata rekla da vjeruje u pravu ljubav, no da u showu nije nikada osjetila 'ono nešto' što je imala sa svojim suprugom. Zato je odlučila podijeliti svoja mišljenja o svom sudjelovanju u showu i farmeru Draganu Kežiću za kojeg ima samo riječi hvale.

- Ja i Dragan smo se našli kao osobe, kao tipovi ljudi, mislim da smo stvarno dosta slični. Stvarno smo se dobro zabavljali, ali što se tiče emocija, mislim da on i ja još imamo neke stvari riješiti što se tiče naših prijašnjih iskustava, tj. naših prijašnjih brakova. Nažalost, on i ja smo udovci. Nije lako sve to zaboraviti. I Dragan ja smo došli u emisiju kako bi se družili i pronašli nove prijatelje- rekla je iskreno Olja.

Priznala je da joj je sudjelovanje u 'Ljubav je na selu' jedno od najljepših iskustava te da je ostala u prijateljskim odnosima s kandidatima koji su sudjelovali u emisiji, te da su neki od njih došli na otvorenje njene trgovine u Splitu.

