Nekada je bio zvijezda Story Supernove, a sinoć je pjevao pred 50.000 ljudi na stadionu

Pjevač Rafael Dropulić (39) svima poznatiji kao Rafo, nastupio je sinoć na koncertu 'Pogledaj srcem'. Prije nastupa na maksimirskom stadionu imao je kratki govor i pozdravio je obitelj, rodbinu i prijatelje u publici.

- Rekla mi je punica da di sam ih smjestio gore, jadna žena se mora penjat na tribinu - našalio se. Poručio je da uz Boga treba najviše slaviti svoju obitelj, a obratio se i svojoj supruzi i kćeri koje su ga bodrile u publici. Zatim je zapjevao 'Naš Bog je veli.

- Slava Isusu, Bog Vas blagoslovio - poručio je na kraju Rafo. Nakon nastupa otišao je ženi i kćeri u publiku i primio kćer u ruke koja je zaspala na njegovom ramenu.

Rafo je sa samo 15 godina osvojio prvo mjesto publike na festivalu pjevača u rodnim Pločama. Šira javnost upoznala ga je pet godina kasnije, u glazbenom showu Story Super Nova Music Talent Show, na kojem je pobijedio. Osvojio je milijun kuna, a veći dio tog iznosa darovao je za izgradnju crkve. Nakon snimljenog singla 'Ja sam Rafo' nastupio je i na Splitskom festivalu te osvojio drugo mjesto publike.

Samo pet godina kasnije odnio je pobjedu i u prvoj sezoni 'Farme'. Osvojio je pola milijuna kuna, a prema mišljenju gledatelja Nove TV koji su ga tada izabrali kao pobjednika, u životu bez struje, tekuće vode i na seoskom imanju na kakvom su prije stotinjak godina živjeli naši stari, najbolje se snašao.

Premda je bio silno popularan nakon sudjelovanja u showovima i mnogi su mu prognozirali uspješnu estradnu karijeru, Rafael ipak nije krenuo tim putem. Dogodila mu se snažna duhovna promjena. Počeo je osjećati silnu želju za Bogom, a sve se promijenilo njegovim odlaskom u Međugorje na seminar posta, molitve i šutnje.

- Gdje sam shvatio da karijera nije nešto što mora biti na prvome mjestu i da su životni prioriteti: Bog, obitelj, pa onda sve drugo. I meni se tada sve preokrenulo. Što god sam krenuo napraviti, nailazio bih na zid koji mi nije dao dalje. Spletom okolnosti bilo je potencijala i ništa se nije napravilo, ali danas vidim da je to bila Božja volja jer sad vidim, da sam tada ostvario glazbenu karijeru ne bih se kasnije oženio, pitanje bih li imao djece, jer se sjećam kako sam razmišljao i tko zna kamo bi me sve to odvelo - rekao je Rafo u intervjuu za Rogotin.hr.

