Današnjom epizodom 'Superpara' ušli smo u pretposljednji ciklus. Jučer su kuću napustili Anamarija i Miron, u kućicu su se smjestili Marija i Mario, a Admira i Xiang presretni su što ponovno imaju normalan krevet i ormare.

- I nema paukova - dodala je Admira. Mario se čudio kako su Xiang i Admira dogurali do polufinala, no svejedno im je to draže nego da Lili i Ćiro završe u finalu.

A kad se zbroje svi zarađeni novci, trenutačno su najbolji Iva i Sandi. Za današnje klađenje svaki je par dobio još 1000 kuna pa su na raspolaganju imali 9000 kuna. Muškarci su trebali odgovoriti na 20 'škakljivih' pitanja dok je njihova partnerica okrenuta naopačke i tako viseći morala je pogoditi što su oni odgovorili. Sve je to morala napraviti u šest minuta, a 14 točnih odgovora značilo je uspješno izvršen zadatak.

Ćiro je uložio 4500 kuna na Lili, Mario 5522 na Mariju, Sandi 6814 kuna na Ivu te Xiang na Admiru 5888 kuna, a neka od pitanja bila su: Bi li radije posjetio nju u bolnici ili gledao utakmicu Barcelona - Real, bi li radije bio s top-modelom ili znanstvenicom, bi li volio da se oblači izazovnije ili skromnije, da dobije ili izgubi koju kilu, bi li radije proveo večer s njom i njezinom prijateljicom ili gledao boju kako se suši, radije bi ostao bez vozačke godinu dana nego vozio nju na posao, u slučaju otkaza - kome će se prije javiti njoj ili prijatelju...

- Nisam još upoznao njezinu mamu, ali bolje si je pripremiti teren - rekao je Mario koji bi radije sat i pol vremena razgovarao s punicom nego bio u koloni na plus 40 stupnjeva. Marija i Mario prošli su zadatak i imali 18 točnih odgovora.

- Puno muškaraca kaže da im je žena ljepša bez šminke, moj nije takav - rekla je Iva, a ona i njezin suprug također su prošli zadatak jer su imali 18 točnih odgovora. Admira je bila neodlučna i nije joj baš išlo.

- Mario je izabrao Real Madrid - ljutio se Xiang, a Admira mu je govorila kako nju ne zanima Mario! Admira nije pogodila ni da se Xiang više voli dopisivati nego razgovarati telefonski te su naposljetku imali sedam pogrešnih odgovora i pali zadatak.

- On je kriv - komentirala je Admira, a Xiang je dodao: 'Krivo mi je, mi smo šest mjeseci zajedno, a ona ne zna nešto o meni.'

Kad je Lili vidjela kakav je izazov očekuje, komentirala je: 'Da mi je netko pričao da ću visjeti naglavačke, nema šanse' Lili je bila sigurna da su Ćirin ukus plavuše.

- Slavice koje su nosile ono prvi dan kad smo ušli u kuću, takve njega privlače - Lili nije bila zadovoljna što je Ćiro odgovorio kako bi više volio da je karijeristica nego domaćica, zato što zna da to nije istina. Imali su 18 točnih odgovora i prošli su zadatak, a Lili smatra da je trebao uložiti više novca.

Kad su došli u kuću, svi su i dalje razgovarali o zadatku, no Admira i Xiang smirili su strasti i nisu više bili ljutiti.

- Vidjet ćeš da će svi proći osim nas - komentirao je Xiang. Ubrzo su Mario i Admira našli pismo i otkrili da imaju jedan romatičan zadatak - parovi su morali napisati zavjete zahvale i obećanja - pokazati ljubav svojim partnerima te to pročitati jedno drugome. Svi su se bacili na zadatak, a Ćiro i Sandi u šali su komentirali: 'Ulovljeni smo na blef i ako nešto bude krivo, možemo o tome slušati godinu dana.'

No nitko ništa nije pogrešno napisao i svi su se pokazali kao prave romantične duše.