Neki oduševljeni atmosferom, druge razočarao kolaps. Gudelj: ’Promet je van naših ovlasti’

Prometni kolaps u Sinju nastao je odmah po završetku koncerta, kad su posjetitelji trebali krenuti svojim domovima. Promet je neke izbacio iz takta, dok druge drži oduševljenje koncertom pa im organizacijske mane nisu stvarale velike probleme.

- Atmosfera je bila nevjerojatna - more ljudi, pjesme koje dižu na noge i snažan osjećaj zajedništva. Tisuće ljudi pjevalo je uglas svaku pjesmu, bilo je i puno mladih, obitelji i ljudi koji su došli iz svih dijelova Hrvatske, što me posebno dojmilo - piše nam čitateljica.

- Po dolasku u Sinj nije bilo problema, a poslije koncerta, uslijedio je raspašoj. Ljudi su čekali satima da se kolona vozila pokrene, a noć su prespavali u autima ili autobusima, bez hrane i vode - žale se čitatelji.

- Kada smo dolazili u Sinj stigli smo ranije i nije bilo nekih problema, iako se policija činila dosta pasivna. Po završetku koncerta uslijedio je raspašoj. Prvo nismo uopće mogli izaći s parkinga nekih dva sata, pa smo odlučili malo odspavati u autu i krenuti oko 4 h misleći da će se gužva smanjiti. Naše odredište bila je Makarska i stigli smo u 8:30 h. Od Sinja do Trilja probijali smo se tri i pol sata. Na putu od Sinja do Trilja policiju sam vidjela tek u 6:30 ujutro, i to kako spavaju u autima. Kasnije je policija regulirala promet izvan Sinja i to je više-manje dobro funkcioniralo - priča nam čitateljica.

"Ono kad platiš noćenje u Splitu 250 eura, a prespavaš u autu u Sinju", komentirala je jedna korisnica Facebooka. Ispod objave se nižu pozitivni i negativni komentari i iskustva iz Sinja.

"Pa da smo na leđima iznosili auto po auto prije bi izišli", "Aj šutite, bilo je dobro na koncertu, još sretno se vratite svom domu i kraj lipe priče... šta ste očekivali, pa nije Sinj Zagreb... strpljenja i pomalooo", podijeljeni su dojmovi.

- Hvala Sinju na ovakvoj atmosferi i iskustvu, došli smo iz Siska. Nažalost, organizacija je dno dna. Policija nije odrađivala svoj posao, a zbog nje ni ostale hitne službe nisu mogle raditi normalno. Automobili su bili parkirani po nogostupima, iako je rečeno da ne smiju, ali nitko nije patrolirao i kontrolirao gdje vozila idu. Nešto najgore gdje smo bili! - piše nam druga čitateljica.

Ipak, na sam koncert nema prigovora.

- Sam koncert bio je odličan, ali organizacija prometa nakon koncerta grozna. Razumijem da je puno ljudi, ali su mogli uspostaviti ili funkcionalne policijske patrole ili zabraniti prometovanje ili najaviti da nemaju nikakvu regulaciju pa da se opremimo vodom, hranom i snom. Osobno me baš razočaralo - dodaje čitateljica.

Oglasio se i Mirko Gudelj, organizator koncerta, rekavši da je promet izvan njihovih ovlasti.

- Ne znam ništa o prometu, to je izvan naših ovlasti kao organizatora - rekao nam je jutros Gudelj.