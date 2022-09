Neki se zbog prevare rastaju, a Jada je sa Smithom redovito mijenjala partnere i orgijala

Glumica Jada Pinkett Smith danas slavi 51. rođendan, a ova godina započela joj je s incidentom koji je njen suprug glumac Will Smith (53) izazvao na Oscarima zbog šale na njen račun. Jada se već nekoliko godinama bori s alopecijom stoga joj se komentar na njenu ćelavost nije svidio. Will je oduvijek bio na strani svoje supruge i štitio ju unatoč tome što je priznala da ga je prevarila, a javnosti su otkrili i da imaju otvoreni brak.

Komičar Chris Rock (57) je na Oskarima u ožujku ove godine najavljivao kategoriju 'Najbolji dugometražni dokumentarni film', kad se odlučio našaliti s Jadom. Usporedio ju je s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je svojedobno glumila Demi Moore obrijane glave. Will je na to reagirao tako što je prišao komičaru na pozornici i ošamario ga zbog čega je dobio zabranu sudjelovanja na dodjeli Oscara idućih 10 godina.

Na samom početku njezinu kosu, kaže Jada, nitko nije volio jer je bila tipično divlja i kovrčava. Od Jade su na svim snimanjima, modnim editorijalima i intervjuima zahtijevali da izravna kosu i da bude glatka. No, zbog svega toga stekla je više samopouzdanja.

- Upravo zbog toga danas osjećam veliku slobodu. Ne zanima me što ljudi misle o mojoj ćelavosti jer meni se sviđa i ja to volim - naglasila je Smith.

Zadnjih godina otkrila je da se bori s autoimunom bolešću, alopecijom, zbog koje je ispada kosa te je o tome odlučila progovoriti kada to više nije mogla sakriti.

- Bila sam pod tušem, a ruke su mi odjednom bile pune pramenova kose. Pomislila sam: 'Zar ću biti ćelava?' Tresla sam se od straha. Upravo zbog toga odlučila sam ošišati se i to ću nastaviti raditi. U ovom trenutku sve mi je to smiješno. Shvatila sam da ne trebam više kriti to od javnosti. Bolujem od alopecije, ne mogu više kriti da mi kosa otpada i pokazat ću to svima - izjavila je Jada 2018. godine.

Nakon neuspješnog eksperimentiranja s injekcijama steroida kako bi joj kosa ponovno narasla, Jada je odlučila prihvatiti svoju situaciju i prošle godine je potpuno ošišala preostalu kosu. Jedna od inspiracija joj je bila kćer Willow Smith (21) koja je tada već imala istu frizuru.

Jada se udala za Willa 1997. godine i imaju dvoje djece, sina Jadena (23) i kći Willow. Otada su u skladnom braku iako kao i većina parova znaju imati razmirice. Otvoreno su priznali da povremeno znaju razmjenjivati partnere s drugim parovima, ali i uživati u orgijama.

Par nikad nije skrivao da njihov brak nije bio savršen, a to nisu baš ni mogli jer su stalno bili pod povećalom javnosti budući da su oboje poznati glumci. Jada je jednom prilikom potvrdila šuškanja da je varala Willa. Pjevač August Alsina priznao je da je imao kratku vezu s glumicom, ali i da mu je sam Will dao dopuštenje za vezu s njom.

U svom showu 'Red table talk' još 2018. godine priznala je da se nije htjela udati za Willa i da ju je na to prisilila njena majka.

- Bila sam pod tolikim pritiskom, znate, bila sam mlada glumica, a bila sam trudna i jednostavno nisam znala što da radim. Nikad nisam htjela biti u braku - rekla je Jada dok je objašnjavala da se nije htjela udati za Smitha i da je plakala na vjenčanju dok je prilazila oltaru.

U emisiji 'Red table talk' s njom je sjedila i kćer Willow koja svakog tjedna slušala vruća seksualna iskustva svoje majke. Gledateljima se u početku sviđala iskrenost i otkrivanje obiteljskih tajni, no to je onda otišlo korak dalje i priznala da je imala spolni odnos u troje.

- Jednom sam imala trojac. Bila sam jako, jako mlada, u ranim dvadesetima - odgovorila je Jada.

Naglasila je da nije bilo dovoljno intimnosti. Jada je već prije otkrila da je bila ovisna o pornografiji i da ju je baka naučila kako da se samozadovoljava još od devete godine.

Will je svojedobno rekao da 'rade sve što im se čini prirodno, čak i ako je to seks s nekim drugim' te da je s njihovom vezom sve u redu dok imaju pristanak onog drugog. Par je navodno nekoliko puta i razmjenjivao partnere s drugim parovima.

