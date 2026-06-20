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KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Nekima kratica ‘SP’ znači svinjsko pečenje, a ono ‘pravo’ spasile su dame na HTV-u

Piše Davor Lugarić,
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Nekima kratica ‘SP’ znači svinjsko pečenje, a ono ‘pravo’ spasile su dame na HTV-u
Foto: HRT

HTV se dobro pripremio, obogatio emisiju damama, koje znaju nogomet, a dobro se snalaze i neki stručni komentatori, barataju informacijama. Čak smo se ponekad mogli i malo nasmijati, što nikad nije loše

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Traje desetak dana 'nogometno ludilo', Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi okuplja nikad više reprezentacija, čak 48, a na turniru će odigrati 104 utakmice. Nije se ta formula, barem prema prvim utakmicama, pokazala osobito dobrom, mnogo ogleda podsjeća na, primjerice, kup utakmice, u kojima nerijetko ozbiljan prvoligaš igra protiv, recimo, trećeligaša.

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Komentari 1
FOTO Jakov Jozinović u Arenu doveo Aleksandru Prijović!
KAKVO IZNENAĐENJE!

FOTO Jakov Jozinović u Arenu doveo Aleksandru Prijović!

Jakov Jozinović u petak je ostvario jedan od najvećih snova svoje karijere. Pred prepunom Arenom Zagreb održao je prvi od dva rasprodana koncerta, a među iznenađenjima večeri našla se i jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Aleksandra Prijović. Publika ju je dočekala velikim pljeskom, a zajednički nastup s mladim pjevačem bio je jedan od vrhunaca večeri. U galeriji pogledajte kako je izgledao njihov susret na pozornici.
FOTO Jakov Jozinović ostvario san! Ovako je izgledao njegov prvi koncert u Areni Zagreb
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Jakov Jozinović u petak je ostvario jedan od najvećih snova svoje karijere. Pred prepunom Arenom Zagreb održao je prvi od dva rasprodana koncerta, a večer su obilježili spektakularna produkcija, transparenti podrške i tisuće obožavatelja koji su ispunili tribine i parter. U galeriji pogledajte kako je izgledala atmosfera.
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