HTV se dobro pripremio, obogatio emisiju damama, koje znaju nogomet, a dobro se snalaze i neki stručni komentatori, barataju informacijama. Čak smo se ponekad mogli i malo nasmijati, što nikad nije loše
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Nekima kratica ‘SP’ znači svinjsko pečenje, a ono ‘pravo’ spasile su dame na HTV-u
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Traje desetak dana 'nogometno ludilo', Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi okuplja nikad više reprezentacija, čak 48, a na turniru će odigrati 104 utakmice. Nije se ta formula, barem prema prvim utakmicama, pokazala osobito dobrom, mnogo ogleda podsjeća na, primjerice, kup utakmice, u kojima nerijetko ozbiljan prvoligaš igra protiv, recimo, trećeligaša.
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