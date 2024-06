Nelly Furtado nosila je kreaciju Zigmana na koncertu, pohvalila se i na društvenim mrežama!

Uoči otvaranja Europskog prvenstva u nogometu 2024., u srijedu je München postao epicentar zabave. Na livadi Theresienwiese bio je Fan Fest Euro 2024. na kojem su nastupale svjetske glazbene zvijezde, poput Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster i Dylan. Na društvenim mrežama svojim outfitom pohvalila se pjevačica, a kostim joj je radio naš dizajner Juraj Zigman, kojeg je i označila u objavi.

Pokretanje videa... 00:43 Na Zigmana 'pala' i Beyonce, na turneji nosi njegov kostim: 'Baš sam sretan, dugo smo ga radili' | Video: 24sata Video

Pjevačica je pozirala ispred ogledala u kostimu crveno-zlatne boje sa Zigmanovim potpisom, a sudeći po njezinom osmijehu vrlo je zadovoljna onime što joj je kreirao slavni Zigman.

Fan Fest EURO 2024 - Munich | Foto: Sven Hoppe/DPA

Njezinu objavu u obliku Instagram priče podijelio je i dizajner.

Foto: Instagram

Čini se kako ovo nije prvi put da radi kostim za kanadsku pjevačicu. Ranije je podijelio fotografiju na kojoj je Furtado u srebrnom kostimu koji je upotpunio s jaknicom.

Modni dizajner Juraj Zigman je mnogo puta surađivao sa svjetskim zvijezdama među kojima su bile Beyonce, Christina Aguilera, Nicki Minaj, Rita Ora, Cardi B...

Nedavno se nakon godina izbivanja s pozornice Nelly odlučila vratiti glazbi pa time i koncertima. Pjevačica poznata po hitovima 'Maneater', 'Say It Right' i 'Promiscuous', nastupila je na festivalu 'Tecate Emblena' koji se održao u Meksiku na autodromu Hermanos Rodriguez.

Pažnju je privukla mnogih, ali ne na najbolji način, budući da su mnogi komentirali njen fizički izgled i 'nekoliko kilograma više'.