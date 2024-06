VIDEO Nelly Furtado šokirala je fanove izgledom: 'Ne pamtim ju ovakvu. Prije nije imala obline'

Nakon godina izbivanja s pozornice, kanadska pjevačica Nelly Furtado odlučila se vratiti glazbi pa time i koncertima. Pjevačica poznata po hitovima 'Maneater', 'Say It Right' i 'Promiscuous', nastupila je na festivalu 'Tecate Emblena' koji se održao u Meksiku na autodromu Hermanos Rodriguez.

Foto: Screenshot/

No, izvođačica je pažnju privukla mnogih, ali ne na najbolji način, budući da su mnogi komentirali njen fizički izgled i 'nekoliko kilograma više'.

- Ne sjećam se baš da je izgledala ovako! Prije nije imala toliko oblina - komentirali su.

No, neki su ipak stali u obranu pjevačice i pisali da je 'bolja nego ikad' i da je 'božica'.

Foto: Screenshot/

No, Maryfer Centeno, grafologinja i stručnjakinja za govor tijela, nije se libila naglasiti da su sve kritike na račun izgleda pjevačice potpuno deplasirane:

- Važno je napomenuti da je upravo to tijelo koje se muškarcima čini najprivlačnijim. Ono što čini tijelo mnogo privlačnijim je omjer struka i bokova. To ima veze s evolucijskim pitanjem, jer šalje poruku zdravlja i povezano je s plodnošću. Nesvjesno, tražimo ono što je zdravo reproducirati dalje - naglasila je za El Mundo.

Nelly Furtado nije za sada komentirala salvu kritika koje je dobila na svoj fizički izgled.

Prošle godine oduševila je brojne obožavatelje objavom nove pjesme 'Keep Going Up' koju izvodi s Justinom Timberlakom i Timbalandom.