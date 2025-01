Nelly Furtado objavila fotku u bikiniju i oduševila pratitelje: 'Hvala ti na ovoj važnoj lekciji'

Pjevačica Nelly Furtado odlučila je ignorirati poznatu mantru 'Nova godina, nova ja'. Na svom Instagramu podijelila je dvije fotografije na kojima nosi jarko narančasti bikini uz inspirativan opis.

- Imajte tjelesno neutralnu 2025. godinu, ali što je najvažnije, volite svakim dijelom svog srca. Hvala za uspomene svih ovih godina - napisala je na početku.

Objava je prikupila više od 250.000 oznaka 'sviđa mi se', a u opisu je opisala i njegu ljepote.

- Ove godine sam na sasvim nov način postala svjesna estetskih pritisaka povezanih s mojim poslom, dok sam istovremeno doživjela dosad nepoznate razine samoljublja i istinske unutarnje sigurnosti. Morala sam poduzeti pravne korake protiv nekolicine prevaranata na internetu koji su nudili usluge temeljeći ih na zdravstvenim i beauty mitovima o meni - počela je pa dodala:

- Za one koje zanima; nikada nisam imala nikakve operacije ili estetske zahvate na licu ili tijelu, osim što sam nedavno stavila ljuskice na gornje zube. Dosad nisam radila nikakve injekcije ili filere za lice ili usne, ali imam staromodnu kozmetičarku koju volim i od koje kupujem serume i kreme otkad imam 20 godina. Dan prije fotografiranja ili crvenih tepiha pijem puno vode i spavam na leđima.

Na fotografijama nije imala šminke niti je koristila popularne filtere za uljepšavanje, a priznala je da ima i proširene vene kao i njena majka i baka.

- Ponekad mi na crvenom tepihu ili snimanjima vizažistica koristi trake za lice kako bi mojim očima, koži i šminki dala dodatnu svježinu i podignut izgled. Stilist mi ponekad koristi trake za tijelo kako bi odjevni komadi bolje pristajali određenim siluetama. Također, konturiranjem tijela pomoću make-upa može se postići poseban izgled. Šminka zaista može učiniti čuda! Isto vrijedi za lijepe obrve, izvrsnog frizera i kvalitetno donje rublje - navela je u objavi.

Na kraju je imala i poruku za 2025. koju želi prenijeti svojim pratiteljima.

- Izrazite se slobodno, slavite svoju individualnost i znajte da je sasvim u redu voljeti ono što vidite u ogledalu, ali isto tako je u redu i poželjeti promjenu. Svi smo mi simpatični mali ljudi koji skakuću po svijetu tražeći zagrljaje - zaključila je.

Objava je oduševila mnoge obožavatelje poznate pjevačice.

- Savršen post za početak nove godine. Čvrsto vjerujem da bi svatko trebao imati slobodu raditi ono što osjeća da treba ili želi kako bi izgledao ili se osjećao onako kako želi. Samo bih voljela da na dnu toliko tih odluka nije toliki pritisak da se izgleda na određeni način. Iskrenost je toliko važna, posebno za mlađe generacije koje su bombardirane neprekidnim „slikama savršenstva“ – više nego što smo to mi bile u svojim četrdesetima (a i tada je bilo loše!) - napisala je jedna pratiteljica i dodala kako je oduševljena pjevačicom kojoj godinama komentiraju fizički izgled na ružan način.

- Nevjerojatna si, Nelly, hvala ti što nas učiš tako važnoj lekciji - dodala je druga.

Nelly Furtado žarira je i palila svjetskom glazbenom scenom 2000-ih godina, a uz duo Justina Timberlakea i Timbalanda stvorila je mnoge klasike s početka stoljeća. Među njima su 'Give It To Me', 'Promiscuous' i 'Say It Right'.

Prošle godine predstavili su i novu pjesmu 'Keep Going Up' koja na YouTubeu broji više od četiri milijuna pregleda.