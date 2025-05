Nema čega nema! Pogledajte cijeli program 'Ljeta u MSU'

Ljeto u MSU jedno je od središnjih kulturnih i umjetničkih događanja tokom ljetnih mjeseci u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj. Program donosi presjek aktualnih događanja, ali i najnovijih umjetničkih otkrića na multidisciplinarnoj umjetničkoj sceni, kako kad se radi o sceni grada Zagreba, tako i Hrvatske, ali i regije.

Ove godine pripremljen je do sada najbogatiji multimedijski program - svjetski poznati i priznati festival Animafest, sjajne nagrađivane plesačice Antisezone, legendarni performer - leader kultne kazališne skupine KUGLA GLUMIŠTE sada KUGLE- INDOŠ zajedno s Tanjom Vrvilo sa svojom novom predstavom KUĆA EKSTREMNOG MUZIČKOG KAZALIŠTA Šahtofonija Biće je Biće u kojoj u živo nastupa i neponovljivi avangardni bend iz 80-ih TROBECOVE KRUŠNE PEĆI te vrhunski regionalni bendovi - poput odličnih zagrebačkih pop grupa NIPPLEPEOPLE I SVEMIRKO, legendarnih ljubimaca zagrebačke rock scene OBOJENI PROGRAM iz Novog Sada te kultnog Beograđanina NIKOLE VRANJKOVIĆA s odličnim pratećim bendom, svi predvođeni mega rap zvijezdom, Splićaninom VOJKOM V.- uvjereni smo privući će veliku, do sada najveću pažnju medija, kritike i publike.

Kroz spoj glazbe, izložbe, filma, plesa i kazališta program „Ljeto u MSU“ nastoji se približiti pojmu Gesamtkunstwerka, potpunog umjetničkog doživljaja koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti, a koji će omogućiti približavanje suvremene umjetnosti i pop kulture što široj publici.

MultImedijski program „Ljeto u MSU“, sukladno multimedijalnom konceptu 5 u 1, već 11 godina sastoji se od izložbe, plesnih izvedbi, projekcija filmova, kazališta i koncerata.

Program koncerata na platou MSU kod tobogana sastoji se od koncerata ponajboljih rock i art bendova regije petkom tijekom lipnja i srpnja 2025.

Izbor autora temeljen je kako na raznolikosti njihovih umjetničkih izričaja i medija koje prilikom stvaranja koriste (zvuk, slika, novi mediji, tijelo i pokret), tako i na uvrštavanju autora različitih dobnih skupina u program.

Line up 12.Ljeta u MSU, slažu se mnogi, jedan je od najboljih i najatraktivnijih posljednjih nekoliko godina. Uvažavajući temeljne postavke naše koncepcije - kvalitetu, aktualnost, perjanice regionalnog rocka, poetiku koja korespondira sa senzibilitetom suvremenog arta i poslanjem MSU, uspjeli smo ponovo sastaviti team respektabilnih imena regionalnog art/indie rocka i nadamo se još jednom potvrditi da je Ljeto u MSU kontinuirano kvalitetni multimedijalni festival i pop kulturni brend u regiji, a i šire.

1. Koncerti - plato MSU kod tobogana

Za 2025.godinu u jednom od najljepših otvorenih, a natkrivenih prostora u zemlji i regiji, predviđen je miks- od onih koji još nisu nastupali na LJETU U MSU- ponajboljih bendova regije i to kako predstavnika starije tako i nove generacije najsnažnijih pojavnosti u rocku kojima je svojstven art i/ili dodirne točke pop kulture i suvremenog arta u njihovoj poetici.

SVEMIRKO - 6. 6. - Zagreb - jedan od ponajbojlih hrvatskih bendova zadnjeg desetljeća

VOJKO V. - 13. 6. - Split - najbolji domaći hip hop autor zadnjih nekoliko godina

NIKOLA VRANJKOVIĆ - 20. 6. – Beograd - trenutačno najsnažniji rock autor u Srbiji i jedan od u regiji

OBOJENI PROGRAM - 27.6. - Novi Sad - legendarni novosadski bend s kraja osamdesetih, ponovo vrlo aktivan

DJECA! Zagreb i MRFY - 4. 7. - Ljubljana - najbolji novi slovenski indie rock bend

NIPPLEPEOPLE - 11. 7. - Zagreb – najintrigantniji art pop na domaćoj sceni

Andreja Kulunčić: Činiti svijet boljim mjestom

Andreja Kulunčić: Činiti svijet boljim mjestom

MSU Zagreb, 15. 5. - 12. 10. 2025.

Vizualna umjetnica Andreja Kulunčić, čiji je rad jedan od ključnih opusa društveno angažirane umjetničke prakse u Hrvatskoj, prvi se put predstavlja samostalnom i cjelovitom izložbom koja donosi presjek njezinog stvaralaštva od 90-ih godina 20. stoljeća do danas. Podloga je izložbe istraživanje i analiza potencijala suvremene društveno angažirane vizualne umjetničke prakse u mijenjanju zatečene društvene situacije, odnosno tvrdnje autorice kako društveno angažirana umjetnost svojim djelovanjem čini svijet boljim mjestom. U svojoj umjetničkoj praksi Andreja Kulunčić ukazuje na društvene nepravde – identificira ih, istražuje njihove uzroke i propituje moguće načine otpora. Njezina umjetnost nije samo refleksija stvarnosti, već i alat za promjenu, potičući publiku na kritičko razmišljanje i aktivno sudjelovanje.

Postav izložbe strukturiran je u pet tematskih cjelina: feminizam, trauma, migracija, samoorganizacija i strukturalna analiza umjetničine metodologije. Kroz ove cjeline prezentira se novi rad temeljen na kustoskim istraživanjima autoričina stvaralaštva te

preispitivanju funkcije i forme samostalne (retrospektivne) muzejske izložbe kao društvenog agensa – pokretača i inicijatora promjena.

Andreja Kulunčić u svojim radovima propituje različite aspekte društvenih odnosa i društvene prakse, zanimajući se za društveno angažirane teme, suočavanje s različitim publikama i suradnju na kolektivnim projektima. Uspostavlja vlastite interdisciplinarne mreže, doživljavajući umjetnički rad kao istraživanje, proces suradnje i samoorganizacije. Njezin rad je predstavljen na značajnim međunarodnim izložbama: Documenta11 (Kassel), Manifesta4 (Frankfurt), 8. Istanbul Biennial (Istanbul), Liverpool Biennial04 (Liverpool), 10. Trijenale Indije (New Delhi). Na skupnim izložbama u muzejima: Whitney Museum of American Art (New York), PS1 (New York), Palais de Tokyo (Pariz) i dr. Na samostalnim izložbama: MUAC (Mexico City), Jorge Vargas (Manila), Moderna galerija (Podgorica), MMSU (Rijeka), Salon MSU (Beograd), MADRE (Napulj) i dr. Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

3. Animafest - 6. 6. 2025. - dvorana Gorgona

Već više od pola stoljeća svakog lipnja Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb pretvara u svjetsku prijestolnicu animacije. Osnovan zahvaljujući globalnom ugledu Zagrebačke škole crtanog filma 1972. godine, Animafest je jedan od najvažnijih i drugi najstariji festival animacije na svijetu, a njegov se pobjednik direktno kvalificira za nagradu Oscar. Ovogodišnje izdanje festivala održatće se od 2. do 7.lipnja i publici donijeti više od 350 animiranih filmova iz cijelog svijeta. Festival će se odvijati na brojnim lokacijama – u Studentskom centru, kinu Kinoteka, KIC-u, Kleti i zagrebačkim kulturnim centrima, a dio bogatog programa održat će se i u Muzeju suvremene umjetnosti. Dvorana Gorgona ugostit će projekcije natjecanja dugometražnog filma i tematskog programa čiju okosnicu čine filmovi koji obrađuju aktualne teme poput rata, migracija, ljudskih prava i drugih društveno relevantnih pitanja. Publiku će sigurno privući i fokus program na korejsku animaciju, a posebne animacijske poslastice festival sprema za još jedno filmsko gostovanje u program Ljeta u MSU.

4. Filmske projekcije - 20. 6., 4. 7. i 11. 7. - dvorana GORGONA

Kao i svake godine filmski program bit će skup najboljih filmova godine odnosno sezone 2024./25. MSU kina. Program će se odvijati u dvorani Gorgona MSU-a.

20. 6. - SUPSTANCA (TheSubstance), psihološki triler s elementima tjelesnog horora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, SAD, 140′, 2024, red. CoralieFargeat, gl. Demi Moore, Dennis Quaid, Margaret Qualley

Riječ je o nadahnutoj, zabavnoj i grotesknoj satiri na suvremeni Hollywood i način na koji se u njemu tretiraju žene. Kritika je hvalila hrabar, autoironičan nastup Demi Moore u naslovnoj ulozi, kao i Fargeatinu zaigranu režiju i nepogrešivi osjećaj za grotesku i crni humor. Supstanca je također bila i jedan od favorita za Zlatnu palmu, a naposljetku je nagrađena za najbolji scenarij. Film je nominiran za 5 Oscara.

Ovaj izrazito hvaljeni film kritika naziva „instantnim klasikom“, „potpuno veličanstvenim“ i „feminističkom satirom suvremenog Hollywooda u kojem Demi Moore trijumfalno iznosi ulogu života“, a donosi fascinantan i brutalan sukob dviju zvijezda, negdašnje i sadašnje dive, otkriva svu patetiku sjajnog holivudskog nisko-moralnog a visoko-lažnog života i bivanja.

4. 7. - ANORA, romantična komedija, SAD, 139′, 2024, red. Sean Baker, gl. Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov

Film nominiran za 6 nagrada Oscar donosi priču o Anori,seksualnoj radnici iz Brooklyna, čiji se život potpuno mijenja nakon što upozna mladog sina ruskog oligarha, za kojeg se vjenčava. No nakon štovijest o njihovom vjenčanju stigne u Rusiju, mladoženjini roditelji krenut će na put u SAD ne bi li poništili njihov brak. Anora je Zlatnom palmom nagrađeni film Seana Bakera, redatelja koji se omilio I kritici I publici zahvaljujući svojoj vještini nekonvencionalnog pripovijedanja priča o društvenim marginalcima, kao što su Tangerine (2015), Projekt Florida (2017) i Crvenaraketa (2021).

11. 7. IZAZIVAČI (Challengers), romantična sportska drama, Italija, SAD, 131', 2024, red. Luca Guadagnino, gl. Zendaya, JoshO'Connor, Mike Faist

Redatelj Luca Guadagnino (Call Me byYour Name, Suspiria, Rasprskavanje) na veliki se ekran vraća Izazivačima, kombinacijom romantične i sportske drame u kojoj je još jednom demonstrirao svoje umijeće istraživanja kompleksnih emocionalnih odnosa. Tashi je nekada bila vrhunska tenisačica, a danas radi kao profesionalna trenerica, koja je od svojega supruga Arta napravila teniskog šampiona. Nova prilika ukazat će se kada im u živote uđe Patrick, bivši Tashin dečko i Artov nekadašnji najbolji prijatelj, s kojim oboje imaju kompliciranu povijest. No s obzirom na to da je Tashi poznata po svom beskompromisnom pristupu privatnom i profesionalnom životu, ambicije i ljubav, prošlost i sadašnjost uskoro će se početi ukrštavati na neočekivane načine.

5. Kazalište - Grupa KUGLA - 13. 6. dvorana GORGONA

Šahtofonija: „Biće je biće.....“

DB INDOŠ KUĆA EKSTREMNOG MUZIČKOG KAZALIŠTA

Šahtofonija Biće je Biće+

Autori: Damir Bartol Indoš& Tanja Vrvilo

Izvode: DB Indoš, Tanja Vrvilo, Maruška Aras, Darko Begić, Eva Badanjak (Žen) &Trobecovekrušnepeći: Darko Begić (vokal), Ivan Vinski (gitara), Mario Barišin (bass), Gordan Dorvak (bubnjevi),

Glazba: Trobecovekrušnepeći

Šahtofonskainstalacijai partiture: DB Indoš

Zvuk: Jasmin Dasović

Svjetlo: Andrija Santro

Nadzorni video: Maxime Weinmann

Šahtofonija ekstremnog muzičkog kazališta pod naslovom Biće je Biće nadahnjuje se elejskom

Filozofijom svijeta jednog Bića, ne mijenjajuće i neuništive kugle. Nastavljajući umjetničku suradnju saTrobecovim krušnim pećima, intenziviramo novi sonični dijalogizam sa zvucima električne i bas gitare, bubnjeva, nepjevnog pjevanja, u srazu sa šahtofonskim instrumentarijem, koristeći elemente noisea, avanti post rocka, miksajućiih s različitim modelima i konkretnim efektima šahtofona,stvarajući jedno mnoštvo miksodelija, psihodelija miksa. Biće je radioaktivna, puna lopta koje se ne kreće, biće nije energija koja je nastala, niti energija koja će nestati, biće je

jedva čujno pucketavo radioaktivno disanje. Biće je biće implozije- eksplozije i vrijedi za primjer doživljaja poetske

Psihodahije onoga bića koje ga čine više suglasnika i jedan samoglasnik, jednoga ili više udisaja, neprekinutog dahovanja. Na djelu je velika organska pobuna bića preko tijela sa organom glasa koji nisu ono organsko tijelo i onaj glas govoreći teističko – ateistički Artaudov manifest "Mrzimi prezirem kao kukavičko svako ono biće...." postajući mračan ep o suglasnicima Ž:: Ć:: K:: M:: i samoglasniku A:: trgajući fonetsku strukturu i dahujući svaki mogući karakter njegove epskosti. Artikuliramo viziju kuće ekstremno muzičkog kazališta u kojem je gesta važnija od jezika, udisaja i od izdisaja, oblikujemo poeziju u prostoru kao univerzalnom sustavu znakova i

Naglašavamo potrebu za proširenjem jezika, proširenim plućima, njihovom pozitivnom dezintegracijom. Izlazimo u polje neomeđenih umjetničkih rubova reducirajući jezik na njegove konstitutivne elemente, ritmički ga psihodahizirajući kroz niz nosećih suglasnika i jedan noseći samoglasnik, kroz jedno nepregledno mnoštvo dahovanja bića iznova ga integrirajući u novo izmišljeno biće je biće.

6. Ples – ANTISEZONA 27. 6. - dvorana Gorgona

NAM ChoreoLab

KAO ŠTO SU RIME S NE

Koncipiran i kreiran od strane NAM ChoreoLaba, Kao što su rime s ne kroz formu predstave-eseja istražuje izvedbe nesvrstanosti i nesvrstane koreografije. NAM ChoreoLab je modularni koreografsko-istraživački projekt koji se bavi povijesnim i osobnim nasljeđima – „danima buduće prošlosti” – Pokreta nesvrstanih, njegovim odbacivanjem hladnoratovske bipolarnosti osporavanjem (neo)imperijalizma i (neo)kolonijalizma, kroz intersekcijski okret – pre

naroda, aktiviranjem spekulativnog stiha, spektralnog videa, razglobljenog plesa, koreografiranog razgovora, dispozitiva sabiranja i arhive gesti za budućnost.

NAM ChoreoLab osmislio je i razvija kustoski tim projekta (Non) Aligned Movements (2021.) (putem Nomad Dance Academy): koreografkinje i izvođačice Sonja Pregrad (Hrvatska), Ana Dubljević (Srbija) i Viktorija Ilioska (Sjeverna Makedonija) te nezavisni istraživač i izvođač Dražen Dragojević (Slovenija). One se svrstavaju na presjeku (kvir) feminističkih dramaturgija, kontekstualiziranih somatskih praksi, koreografskih subjekata, spekulativne i performativne teorije, arhiva i sjećanja, dekolonijalnog historicizma i futurizma kako bi ponovno procijenile – i ponovno svrstale – nesvrstanost (zajedno s ‘singularnošću’ socijalističke Jugoslavije) za suvremene publike, vladavine, zajednice putem koreografske instalacije susrećući intermedijsku arhivu susrećući esejističku izvedbu.