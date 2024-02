'Nema realizacije! Puno baba, kilavo dijete': Irena za 24sata otkrila kako ide pomoć za Bahru

Ines je preuzela sve. Traži Bahri kuću po Zagrebu. Drugačije sam to zamislila i dogovorila se s Bahrom, ali Ines je glavna. Ljudi pitaju Suzanu i mene gdje da uplate novac. Račun, koji sam stavila, morala sam izbrisati jer Ines zna najbolje. Govori nam to Irena Slopšek, koja je s Ines Petrić organizirala humanitarnu inicijativu kako bi njihova kolegica Bahra Zahirović mogla kupiti dom.

'Realizacija je nikakva'

- Bahra je rekla da bi ona sama sebi uzela kuću. Sad sam se čula s njom. Dat će mi svoj račun i idem u realizaciju dok je kruh topao. Na taj će račun svi moji uzvanici moći uplatiti poklon za Fonda i mene. Tko nije blizu, neka plati na račun, a tko želi dati Ines, slobodno neka joj da. Napravili smo mali 'bum', a realizacija nikakva. Puno baba, kilavo dijete - dodaje Irena.

Foto: RTL

Svadbu zamijenili ručkom

Djevojke koje su tražile 'ljubav na selu' udružile su se da pomognu kolegici iz emisije, nekadašnjoj konkurentici. Nakon što je Hrvatskom protutnjala vijest o udaji Irene Slopšek za Kamerunca Fonda, iščekivala se 'hrvatska svadba' na kojoj je Bahra Zahirović trebala biti djeveruša.

Umjesto raskošne zabave, Irena i Fondo odlučili su imati skromni ručak s obitelji i prijateljima, a sav novac namijenjen za svadbu darovati Bahri za kupnju doma.

- Bahra samo želi svoju kućicu, krov nad glavom. Nije lako živjeti u podstanarstvu, znam to iz vlastitog iskustva. Vrlo smo dobre prijateljice i, kad sam Fondu ispričala njezinu situaciju, složio se s tim da umjesto svadbe imamo ručak - rekla nam je ranije simpatična Irena.

Foto: RTL

Prijateljstvo iz 'Ljubav je na selu'

Bahru poznaje četiri godine. Upoznale su se na snimanju 12. sezone showa 'Ljubav je na selu', u kojoj je Bahra tražila ljubav kod Valtera Krastića a Irena kod Mire Vojvodića.

- Nakon sezone Bahra me pozvala k sebi na kavu u Markuševec i tad mi je ispričala sve o sebi. Počele smo si pomagati novčano. Budući da ja imam auto, vozila sam je kamo god je trebala ići. Našla je posao u Češkoj preko oglasa i ja sam se rasplakala jer me bilo strah za nju. Nije imala novca, a tamo je trebala plaćati hranu i smještaj, mada je u oglasu bilo navedeno da je sve plaćeno. Kako je već tad, ne svojom krivnjom, bila u blokadi, nisam joj nikako mogla pomoći. Nakon nekoliko tjedana nazvala me oko ponoći i rekla je da je u Zagrebu - prisjetila se Irena pa nastavila:

- Vlasnik kuće prodao je kuću, pa se s bolesnom prijateljicom morala iseliti, a dobri ljudi iz Njemačke dali su joj stančić da ga samo održava i plaća režije. Kako u tom stanu dugo nitko nije živio, Bahra je u skladu sa svojim mogućnostima uredila stančić. Vozili smo tapison, peć, boje za zidove... Uvijek me nasmijavala, a i dobro počastila. Za nju nikad nije bilo teško ništa učiniti jer ona duplo vraća.

Foto: Privatni album

Ne gubi optimizam

Bahra se odmalena bori. Odrasla je u udomiteljskoj obitelji, puno je radila, brinula se. Osamostalila se već nakon srednje tekstilne škole i postala podstanarka. Radila je više poslova istovremeno, no nikad nije imala dovoljno velika primanja da bude kreditno sposobna i kupi si stan. Nije joj bilo lako, nije niti sad, ali ne odustaje.

- Čitav život sam se selila. Često me pratila situacija u kojoj si nisam mogla pomoći. Bila sam gerontodomaćica, čistačica, ali to nisu sigurni poslovi na koje se možete osloniti. Nikad ne znate dokad će trajati. Situacija je klimava, nesigurna. Borim se i uvijek se nadam da ću jednoga dana biti sretna - priznala nam je Bahra.

Foto: Privatni album

Tri godine živi u kući koju održava kao kućepaziteljica. Neizrecivo je zahvalna vlasnicima koji joj pružaju dom, no svjesna je kako to nije dugoročno rješenje.

- Ne želim se osloniti na tu kuću jer to nije moj dom. Teško se seliti u ovim godinama, ali nikad se ne bih nikome uvalila. Uvijek sam plaćala svoje račune, brinula sama za sebe. Ljudi misle zvijezda si, ali ne živi se od projekata, showova. Trebaš imati staž. Ne živi se od snimanja, živi se od rada - istaknula je Bahra, kojoj je trenutačno blokiran račun jer je vjerovala kome nije trebala.

Ne želi biti djeci na teret

S Bahrom pet godina živi prijateljica narušenog zdravlja, o kojoj se brine.

- Ženica je poštenog karaktera. Poznajemo se odmalena, od škole. Dijelile smo najam stana da nam bude lakše plaćati, ali ta se kuća prodala. Odlučila sam da je neću ostaviti. Nije dovoljno reći da smo prijateljice, treba i pomoći. Ja njoj pomažem, ali i ona meni plaćajući režije - govori.

Simpatična kandidatkinja četiri sezone 'Ljubav je na selu' ima troje djece - dvije kćeri i sina. Rijetko ih viđa i ne želi im biti na teret.

- Zašto bih im se gurala? Imaju svoju djecu i svoje živote. Ne želim ih zamarati svojim problemima - istaknula je.

Foto: RTL

No zato su Bahri odlučile pomoći njezine kolegice, bivše kandidatkinje 'Ljubav je na selu'.

- Već danima Bahri tražim kuću po Zagrebu i okolici. Zovem poznanike, prijatelje i ispitujem ih prodaju li neku svoju nekretninu. Tražim lokaciju koja će biti dobro prometno povezana da naša Bahra nema brige niti s prometom. Ima jako puno ljudi koji žele pomoći. Uz moju obitelj i prijatelje, tu su i kandidati 'Ljubav je na selu'. Prvo su se javili Marija iz Graza, bivša kandidatkinja farmera Jožefa, i puno njezinih prijatelja. Čekamo da nam Bahra pošalje broj računa pa da proslijedimo ostalima. Svi želimo pomoći, uplatiti sredstva kako bi mogla kupiti svoj dom - rekla nam je Ines Petrić, kandidatkinja koja je sudjelovala u sedam sezona 'Ljubav je na selu'.

Foto: Davorin Visnjic/POSEBNA PONUDA

Ines je odlučila i svoj dar koji je namijenila Ireni i Fondu dati Bahri.

- Priložit ću uz njega i novac. A Fondo i Irena? Tek sam maloprije čula da su odlučili da neće biti velikog slavlja - rekla nam je.