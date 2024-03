Nema samo Kate dvojnicu: Evo koje su slavne zvijezde navodno angažirale svoje 'kopije'...

Cijeli svijet ovih dana priča o princezi Kate Middleton (42), koja je prošlog Božića nestala iz javnosti. Neko vrijeme ju baš nitko nije vidio, sve dok ju prolaznici nisu primijetili u kupovini u jednoj lokalnoj trgovini. U ponedjeljak je izašla snimka na kojoj se vide princeza i princ William, ali su brojni počeli raspravljati o mogućnosti da na snimci nije Kate nego njezina dvojnica Heidi Agan.

Dvojnici su danas normalna pojava u filmskoj i televizijskoj industriji. Najčešće se dvojnici angažiraju za akcijske filmove, u kojima su ponekad scene previše opasne ili skupe da bi ih odradili glavni glumci. Međutim, sve se češće događa da slavne osobe dvojnike koriste i u svakodnevnom životu. Ponekad ih čak koriste i u situacijama u kojima ne bi trebali. Pogledajte koje zvijezde su tijekom karijere koristile ili navodno koristile dvojnike.

Ed Sheeran

Glazbenik Ed Sheeran (33) ima nekoliko dvojnika koji su se proslavili upravo zbog toga što izgledaju kao on. Britanski pjevač Ty Jones je 2016. godine otkrio da prolazi kroz teške trenutke jer ga se uspoređuje sa slavnim glazbenikom.

- Ne mogu pobjeći od toga. Zbog toga su mi se pogoršale ljubavne veze jer sad moram razmišljati o tome sviđam im li se ja ili su zainteresirane za mene samo zato što sam sljedeća najbolja stvar Edu, ako im se on sviđa - rekao je tada. Međutim, Ty nije jedan od dvojnika koje je Sheeran angažirao da ga imitiraju na nekim događanjima.

Sheeran je bio pozvan na otvorenje muzeja Madame Tussaud u Berlinu, ali tada nije bio slobodan. Tada je njegov tim angažirao Nica Eckla da ga zamijeni. Nico se fotografirao s fanovima i nitko nije primijetio da nije riječ o glazbeniku. 'Nadali smo se da će fanovi poludjeti i to se i dogodilo', rekli su kasnije iz tima.

Melania Trump

Bivša prva dama SAD-a, Melania Trump (53) je 2018. godine iznenada završila na operaciji bubrega. Nakon toga je nestala iz javnosti na nekoliko tjedana, što je potaknulo brojne glasine o tome gdje se nalazi. Postala je glavna tema društvenih mreža, a situacija je eskalirala kad se počelo pričati o 'lažnoj Melaniji'.

Foto: Reuters/PIXSELL/Twitter

Godinu dana ranije se na Twitteru pojavila objava u kojoj je pisalo da je Melania koristila dvojnicu na jednoj konferenciji za medije. Objava je postala viralna, a o istoj se počelo pričati i 2018. godine nakon njene operacije. Iako je ona tada to demantirala, brojni su počeli pričati da se 'lažna Melania' vratila.

Avril Lavigne

Jedna od bizarnijih priča o dvojnicima je ona vezana uz glazbenicu Avril Lavigne (39). Godinama se već priča da je prava Avril preminula 2003. godine te da ju je tada zamijenila glumica Melissa Vandella. Više od deset godina kasnije su brojni još uvijek uvjereni da je to istina. Jedan od razloga zašto smatraju da nije riječ o Avril je to što je promijenila svoj stil. Hlače, muške kravate i kape je zamijenila s haljinama.

Isto tako, tvrde da Avril i njezina 'dvojnica' nemaju isti oblik očiju, a nekima je čudno što je Avril jednom prilikom zaboravila tekst svoje pjesme na koncertu...

Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Kim Kardashian

Reality zvijezda Kim Kardashian (43) otvoreno je priznala da je koristila dvojnicu u svakodnevnim situacijama. Kim je 2016. godine na odmor u Dominikansku Republiku povela dvojnicu, kako bi se mogla zaista odmoriti. Uz pomoć dvojnice je prevarila paparazze koji su ju htjeli fotkati u bikiniju.

Dvojnike je počela angažirati češće nakon što su ju opljačkali u Parizu. Zbog svoje sigurnosti je nekoliko puta izbjegla pojaviti se u javnosti. 'Postoji cirkus koji slijedi njezin svaki korak. Njezin osiguravajući tim joj je predložio da zaposli dvojnika', rekao je izvor za Page Six.

Kim je dvojnike koristila i tijekom trudnoće. Umjesto nje su išli kupovati odjeću za bebe, a čak su snimili i nekoliko njenih scena za 'Keeping Up with the Kardashians'.

Foto: Instagram

Jim Carrey

Glumac Jim Carrey (62) također je u više navrata angažirao svog dvojnika. Jim je 2007. godine posjetio Izrael, a nije htio da ga paparazzi prate tamo. Platio je svom dvojniku pozamašnu svotu novca te otišao na odmor. 'Htio sam tamo otići cijeli svoj život i toliko sam se zabavio. Cijelo vrijeme dok sam bio tamo me nisu fotografirali', rekao je pa dodao:

- Našao sam lokalnog dečka koji je otprilike izgledao kao ja. Zaposlio sam ga i prijavio u King David hotel gdje svi slavni idu.

Carrey je ispričao i da su paparazzi provodili sate ispred hotela kako bi ga uhvatili, a mediji su pisali da je cijelo vrijeme bio u sobi i naručivao hranu. 'Bio sam jako sretan zbog svega toga', rekao je.

Foto: PORJ, EVGA

Miley Cyrus

Pjevačica Miley Cyrus (31) je prije desetak godina nastupala kao Hannah Montana te je tada bila najpoznatija upravo zbog tog lika. Na jednom koncertu 2008. godine su fanovi primijetili da na pozornici tijekom pjesme 'We Got the Party' nije bila ni Miley ni Hannah nego njezina dvojnica. Situacija je odmah eskalirala, ali je njezin tim za odnose s javnošću brzo reagirao i uputio službeno priopćenje javnosti.

- Nakon što je Hannah završila svoj dio iz dueta s bendom Jonas Brothers, dvojnica se pojavila dvije minute prije kraja pjesme kako bi Miley uspjela skinuti periku i kostim te se transformirati u Miley za svoj solo set. Osim tog kratkog trenutka na nastupu, Miley nastupa uživo u potpunosti, i tijekom segmenta Hannah Montane i tijekom segmenta Miley - poručili su tada.

Njihovo je priopćenje uspjelo malo ublažiti situaciju, ali su se tada pojavile i teorije zavjere, slične kao u slučaju Avril Lavigne. Neki su tvrdili da je Miley preminula te da umjesto nje nastupa dvojnica.

Kraljica Elizabeta

Preminula kraljica Elizabeta II. je tijekom svoje vladavine imala stotine angažmana godišnje, od kojih su brojni bili snimani za televiziju. Većina tih angažmana morali su biti uvježbani te onda snimljeni, što je bilo teško za kraljicu. Morala je stajati satima. Međutim, posao si je olakšala tako što je koristila dvojnicu, Elle Slack.

Elle je čak 30 godina radila kao dvojnica kraljice za potrebe snimanja na televiziji.