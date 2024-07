Nema više duge kose! Tamara iz 'Braka na prvu' promijenila je imidž: 'Za sve je kriv parking!'

Tamara Razum, koju su gledatelji uspjeli upoznati u zadnjoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', objavila je na društvenim mrežama kako je napravila drastičnu promjenu. Iako su je svi zapamtili po dugoj plavoj kosi te često hvalili njezin izgled, ali i njezino ponašanje, svoj 'zaštitni znak' je Tamara ipak odlučila promijeniti.

A kako kaže, oko nove frizure se komešala mjesecima.

Foto: RTL

- Kriv je bio parking kojeg nisam uspjela naći pa sam imala kaj pješačiti - napisala je Tamara i dodala da je baš u tom trenutku prošla pokraj svoje frizerke koja je jedva dočekala da je ošiša.

- Samo sam skrenula i rekla: 'Ajmo, reži mala, ispod uha', 'Ma jesam te napokon dočekala', veli ona - napisala je Tamara i dodala kako se ne zna tko je na kraju bio više oduševljen rezultatom.

Foto: screenshot/instagram

U komentarima su se redali komplimenti na novi izgled.

Tamara je u sociološkom eksperimentu bila 'u braku' s Filipom Belićem, a gledatelji su do zadnje epizode navijali da se između njih ipak nešto dogoditi. Međutim, Filip je do kraja ostao ustrajan u svom stavu koji je imao na početku - da su samo prijatelji, no Tamara je naposljetku priznala da je ipak razvila osjećaje prema njemu te dodala: 'Sad je prijateljstvo gotovo'.