Nema više vrućih scena Harryja, odsad će njegovo golo tijelo moći vidjeti samo redateljica

Obožavatelji bivšeg pjevača 'One Directiona' Harryja Stylesa (27) možda nisu bili iznenađeni kad su ga vidjeli s mamom dvoje djece, glumicom Olivijom Wilde (37), jer Styles već dugo ima reputaciju da više uživa u društvu starijih dama, prenosi Mirror.

Naime, mladi pjevač donio je zanimljivu odluku te da se njegove golo tijelo više neće prikazivati na malim ekranima. Redateljica filma 'Don‘t Worry, Darling', Olivia Wilde, u kojem on nosi glavnu mušku ulogu, podržava njegovu odluku.

- Golog će ga odsad gledati samo Olivia - pišu obožavatelji dvojca na društvenim mrežama.

Harry Styles čiji hit 'Watermelon Sugar' slavi ženski orgazam, ne želi se više skidati na filmu. U showu Howarda Sterna rekao je da će snimati intimne scene, ali uz što manje golotinje.

Harry je glumio i u filmu 'My policeman' iz kojeg su također izbačene erotske scene. Ovdje se radi o erotskom trileru iz 50-ih s engleskom glumicom Emmom Corrin u ulozi Stylesove supruge koju on vara s muškarcem.

- Osjećam se ranjivo. Nikada se nisam volio ljubiti pred kamerama, a u intimnim scenama čini mi se kao da na neki način ogoljujem prevelik dio sebe. Nisam bio gol u filmu 'Don‘t Worry, Darling', za razliku od drugog projekta. Bio sam gol u drugom filmu, ali taj dio je izbačen iz finalne verzije jer je bilo unaprijed dogovoreno da će intima ostati samo moja - rekao je glazbenik.

- Mislim da je povjerenje najvažnija stvar u toj situaciji. U tom trenutku najvažnije osobe na setu su kolege koje snimaju intimnu scenu. Ako to u bilo kojem trenutku postane neugodno, morate to reći. Nije važno hoće li redatelj dobiti sjajne stvari. Ako se ne osjećate dobro dok to radite, trebate prestati - rekao je.

Olivia je iznenadila javnost kada je raskinula dugogodišnje zaruke s glumcem i producentom Jasonom Sudeikisom (45). Par zajedno ima dvoje djece, sina Otisa (7) i kćer Daisy (4).

Podsjetimo, 'šuškalo' se kako su Harry i Olivia 'kliknuli' na setu filma 'Don't Worry, Darling'. U studenom prošle godine su ih paparazzi na setu snimili kako razgovaraju i smiju se. Olivia je za strane medije svojedobno ispričala kako je željela Stylesa u filmu nakon što je vidjela njegovu glumu u akcijskom filmu 'Dunkirk'.

