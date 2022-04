Hladan tuš glumici: Usred javnog govora dobila pošiljku od suda 'osobno i povjerljivo'

Glumica i redateljica Olivia Wilde (38) na predstavljanju njezina novog filma 'Don't Worry Darling' u Las Vegasu dočekao je hladan tuš.

Tijekom govora uručena joj je tajanstvena omotnica s oznakom 'osobno i povjerljivo'. U početku je 38-godišnja glumica mislila je da je riječ o nekoj šali te kroz smijeh upitala nudi li joj netko scenarij za neki novi film.

Kako pišu strani mediji riječ je o pravnim dokumentima koje joj je poslao njezin bivši partner Jason Sudeikis, a odnosi se na skrbništvo nad djecom.

- Pripremljeni su papiri za utvrđivanje nadležnosti nad djecom gospođe Wilde i gospodina Sudeikisa - rekao je izvor blizak Sudeikisu.

Sudeikis navodno nije znao kakve će biti okolnosti u kojima će se dostaviti dokumenti jer to ovisi isključivo o dostavljačkoj tvrtci

- On nikada ne bi dopustio da joj se papiri dostave na tako neprikladan način - rekli su izvori bliski glumcu.

Olivia i Jason skupa imaju dvoje djece - sina Otisa Alexandera (6) i kćer Daisy Josephine (4).

Olivia je Sudeikisa upoznala u showu Saturday Night Live.

- Čuo sam preko zajedničkih prijatelja da je u tom trenutku imala dečka pa nisam povukao niti jedan potez. Bio sam zauzet drugim stvarima. Kada je prestala izlaziti s tim dečkom, onda sam krenuo u akciji - ispričao je svojedobno Jason. Vjenčanje su bili planirali za proljeće 2013. No do toga nije došlo...

Olivia je prije Jasona bila osam godina u braku s talijanskim princem Taom Tuspolijem.

- Odrasla sam s Taom. Ako padnete s konja, vratite se natrag. Nisam bjegunka. Visjela sam što je dulje moguće, sve dok mi nije bilo previše bolno da ostanem. Zahvalna sam zbog boli i patnje. To mi je dalo hrabrost da odem i dovelo me do velike ljubavi mog života - rekla je jednom zvijezda serije 'Dr. House'.

Jason je bio šest godina u braku s Kay Cannon, od koje se razveo godinu dana prije nego je upoznao Oliviju.

