Nenad Ninčević o Lasagni: Malo je iskopirao pjesmu i nastup, ali to rade genijalci. Vjerujem mu!

Hvala dečku što je napravio uslugu hrvatskoj glazbi. Baby Lasagnu sam čuo i vidio prije nastupa na Dori. Sve je on to malo posudio, i pjesmu i nastup, ali ja mu vjerujem 100%. Momak je bomba, priča nam cijenjeni autor Nenad Ninčević (62) koji je sretan što će Lijepu Našu na ovogodišnjem Eurosongu predstavljati mladi glazbenik Baby Lasagna (28) sa svojom pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'.

Ninčević je tijekom svoje karijere duge nekoliko desetljeća surađivao s najvećim zvijezdama domaće glazbene scene, a u Baby Lasagni vidi veliki potencijal.

- Kad kažem da je 'posudio' od drugih, to je kompliment. I veliki književnici kažu da se velikim književnikom postoje tako da malo uzme od nekog prijašnjeg velikana. To što je napravio je njegovo autorsko djelo, on je zapravo naslikao već viđenu sliku na svoj način. Pokazao je da je genijalac - kaže nam Ninčević.

Osvrnuo se na ovogodišnju Doru koja se, prema njegovom mišljenju, trenutačno ne može nazvati jakom priredbom. Osim tehničkih problema koje su imali, ističe i nedostatak dobrih pjesama.

- Hrvatsku je spasila pjesma iz rezerve. HRT mora angažirati ozbiljan žiri koji će u slučaju da nema dovoljno dobrih pjesma ponoviti natječaj. Ja se više ne mogu boriti s tom glazbom, od mene se ne može očekivati da ja nešto napišem. Radim svoje pjesme koje žive u narodu, ali one sad sigurno nisu za ovaj nivo Eurosonga. Trebaju nam novi klinci poput Lasagne - poručuje Nenad.

Ninčeviću je za oko i ove godine zapeo Let 3 s nastupom i pjesmom 'Babaroga'. Naš tekstopisac i skladatelj podržao ih je s pjesmom 'Mama ŠČ', a smatra da su nepravedno završili na 13. mjestu u velikom finalu Eurosonga.

- Let 3 mi je bio interesantan i ako sam u nečemu uživao to su oni i Lasagna. Prošle godine su i oni imali već poznato gradivo, ali sam im vjerovao - rekao nam je Ninčević i pohvalio što su za gošću doveli Severinu.

- Uvijek je interesantna, uvijek dobro došla. Pokazala je još jednom da je skromna i normalna. Pojavila se tamo sa sporednom ulogom i napravila kompletnoj Dori uslugu - zaključio je.

I Mario Roth (42) iz grupe Vigor vjeruje u Lasagninu pobjedu. Kaže nam da je Hrvatska s njim 'uhvatila trend'.

- Kad sam prvi put čuo pjesmu nisam mogao vjerovati da je bila u rezervi. To je ono što Eurosong danas traži, nije kao prije 20 godina kad su samo bile bitne pjesma i interpretacija. Razumijem da danas prolaze, ludost, tužne priče... Lasagna je top i mislim da je konačno došlo vrijeme da Eurosong dođe u Zagreb. Imamo pravu eurovizijsku pjesmu, želim mu puno uspjeha, evo već sad se ježim - iskreno će Roth.

S njim se slažu Ivan Zak (44) i Joško Čagalj Jole (52).

- On je odličan, a pjesma mi je ludilo. Eurovizijski skroz - poručio je Jole.

- On je svjetski i odlično je napravio posao. Bit ćemo prvi - optimistično će Zak.