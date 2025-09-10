Neočekivani odlazak iz 'Života na vagi': 'Mislim da bi mogao on prvi izgubiti 100 kilograma'

Ivana iz crvenog tima napustila je 'Život na vagi'. Proteklih dana izgubila je 4,9 kilograma, a njezin odlazak jako je rastužio njezin tim, kao i trenera Edu. "Ivana, danas si napravila veliki korak prema naprijed. Znam da ćeš voditi veliku borbu s unutarnjim kritičarem u sebi, ali nešto si sama sebi dokazala. Imaš ogroman potencijal, puno toga si sebi pokazala, fajter si, boriš se kroz treninge", zaključio je Edo i rekao da je Ivana prerano napustila show.

Održao je potom sastanak sa svojim timom, zabrinut zbog stanja koje se događa.

- Sve što ste rekli vezano je uz plavi tim, puna usta su vam plavog tima. Nisam čuo ništa uz ono kako vi možete biti bolji. Dosta više o njima, prestanite se baviti time, bavite se sobom i kako sebi vratiti zdravlje, svoj život - zaključio je trener.

Crveni tim prvi je stigao na vagu. Domagoj je bio uvjeren da ima prednost pri vaganju, a Ivana ocjenjuje da je dobro što postoji prednost crvenog tima pri vaganju. Uskoro su kandidati stigli pred svoje kandidate i Antoniju, koju je crveni tim obavijestio da će pri vaganju anulirati Ivičin rezultat.

- Još uvijek je najteži član ekipe, ima veliko iskustvo, puno radi i odlučili smo se za njega - objasnio je Dominik.

Prva je na vagu izašla Nena, u nadi da će vaga pokazati 98 kilograma. Otkrila je da ni sama ne zna zašto je posustala, no i da bolje reagira na pohvale negoli na kritike. Na prošlom vaganju imala je 101,4 kilograma te je otad izgubila 1,9 kilograma, odnosno, 1,9% tjelesne mase. Rezultatom na vagi nije bila zadovoljna.

Ana je sljedeća izašla na vagu. "Ima angažman na treningu, nedostaje joj motorička kontrola", ocijenio je Edo tjedan članice svog tima. Na prošlom vaganju imala je 148,7 kilograma te je otad izgubila 1,9 kilograma, odnosno, 1,3% tjelesne mase.

Na vagu je potom stigla Ivana, koja se pribojavala svog rezultata na vagi. "Sebe kritiziram, ne znam, vječiti je to problem", objasnila je Ivana i dodala da ju je u prošlosti često kritizirala majka. Na prošlom vaganju imala je 134,2 kilograma te je otad izgubila 1,4 kilograma, odnosno, 1% tjelesne mase.

- Nije zaslužila ovakav rezultat, to mi je tužno vidjeti jer znam da se daje, otvorila se, žao bi mi bilo da ovo bude rezultat zbog kojeg će napustiti 'Život na vagi' - otkrio je Edo nakon njezinog vaganja.

Snežana je iduća stigla na vagu, a na prošlom vaganju imala je 129,3 kilograma. Otad je izgubila 3,2 kilograma, odnosno, 2,5% tjelesne mase. "Nisam se nadala, moja veća otvorenost i posvećenost mi daje dobar rezultat drugi ciklus zaredom", otkrila je Snežana nakon vaganja.

Domagoj je idući stigao na vagu, a na prošlom vaganju imao je 214,9 kilograma. "Volio bih još bolje i jače, koji put glava hoće, ali tijelo ne da. Kada izađem, bit će nastavak ove priče. Prvi izazov sam odgledao i to mi je bilo najteže, mali izazov sam odradio najbolje što mogu", otkrio je Domagoj. Na vaganju je izgubio 6,7 kilograma, odnosno, 3,1% kilograma.

- Bit ću hrabar pa ću reći ono što priželjkujem i osjećam. Mislim da je on prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma - prognozirao je sretno trener Edo.

Hrabro je potom na vagu stigao Dominik, koji je na prošlom vaganju imao 161,8 kilograma. Imao je dobar osjećaj prije vaganja. Izgubio je 4,9 kilograma, odnosno, 3% tjelesne mase. "Ovo je jedini realan rezultat", otkrio je Dominik nakon vaganja.

Dubravko je idući stigao na vagu, nakon što je na prošlotjednom vaganju imao 158,8 kilograma. "Realan sam, došao sam s velikim zaostatkom kondicije, spreme, tu su i godine. Ako ostanem još tjedan, dva, možda ću imati šanse povesti se za ovim mlađim ljudima", zaključio je. Izgubio je 3,6 kilograma, odnosno, 2,3% tjelesne mase.

- Važno je stvoriti perspektivu da su stara uvjerenja možda i pogrešna - zaključio je.

GALLASANDALLA je na prošlom vaganju imao 158,9 kilograma. "Idem do finala, ali ako ne bude, puno sam toga naučio", otkrio je Ivan prije vaganja. Cilj mu je, dodao je, doći do 100 kilograma - za početak. Izgubio je 2,5 kilograma, odnosno, 1,6% tjelesne mase.

Crveni tim izgubio je ukupno 26,1 kilogram, odnosno 2,2% tjelesne mase.

- Iskreno, očekivao sam više, bolje rezultate, imamo tri slaba rezultata. Što je tu je, trebalo vidjeti što će napraviti plavi tim, treba biti optimističan - zaključio je Edo.

Plavi tim i Mirna stigli su idući na vagu. Zoran je prvi stigao na vagu, na prošlotjednom vaganju imao je 144,3 kilograma. Trudio se i radio, a uskoro je vaga otkrila i da mu se to isplatilo. Izgubio je 3,2 kilograma, odnosno, 2,2% tjelesne mase.

Zvonimir je idući stigao na vagu, na prošlotjednom vaganju imao je 156,3 kilograma. "Tjedan je prošao odlično, trenirao sam, odmarao se kad je trebalo...", otkrio je o svom tjednu. Izgubio je 3,4 kilograma, odnosno 2,2% tjelesne mase.

- Nadao sam se boljem rezultati - zaključio je Zvone.

Ante je idući stigao, nakon što je na prošlotjednom vaganju imao 161 kilogram. Ima prilagođene vježbe i pazi na prehranu. "Moj put nekima izgleda lakše, no meni je teži, nije lako s bolesti kralježnice", zaključio je. Nakon dana prilagođenog programa, Ante je izgubio 3,5 kilograma, odnosno, 2,2% tjelesne mase. "Samo da ovako nastavi", zaključio je Ante.

Stigla je na vagu i Marija. "Imam dojam da sam dala sve od sebe, ali mogu i više. Na treninzima dajem sve od sebe", zaključila je i priznala da nije šetala navečer. Mirna nije bila sretna tim priznanjem.

- Nema još uvijek snagu volje i disciplinu da se ne natjera prema cilju - objasnila je Mirna.

- Treba mi netko tko će vikati na mene - iskrena je bila Marija. Marija je imala 137,5 kilograma, a tijekom proteklog tjedna izgubila je 3,3 kilograma, odnosno, 2,4% tjelesne mase.

Tamara je iduća stigla na vagu, nakon što je prošlog tjedna vaganje zaključila s 114,2 kilograma. Proteklog tjedna, Tamara je izgubila 3,1 kilogram, odnosno 2,7% tjelesne mase. Prije vaganja, Tamara se prisjetila najbolnijeg trenutka svog života - kada je naglo ostala bez majke. "Mislim da se s time nikad neću pomiriti. To je dio života, ali... Jaka sam ja, sve mogu izgurati", otkrila je.

- Mislim da bi mama bila ponosna što sam ovdje. Dovoljan bi bio jedan njezin zagrljaj i sve bi znala - i ja i ona - zaključila je o svojoj majci Tamara.

Ema je stigla, nakon što je prošlog tjedna na vaganju imala 128,2 kilograma. "Cijeli tjedan je bio super, dala sam sve od sebe. Pokušavam napraviti i više nego što mi je Mirna napisala", zaključila je Ema. Mirna je također zadovoljna Eminim napretkom, a on je proteklog tjedna iznosio gubitak od 4,3 kilograma, odnosno 3,4% tjelesne mase. "Ponosna sam na sebe", kroz suze je otkrila Ema.

Nakon Eme, Josipa je stigla na vagu. Prošlog tjedna imala je 148,5 kilograma, a tijekom proteklog tjedna izgubila je 5,2 kilograma, odnosno 3,5% tjelesne mase. "Mirna mi štedi ložu, prilagodila mi je treninge, kapa do poda", zahvalna je Josipa trenerici.

Kate je iduća stigla na vagu. Na prošlom vaganju imala je 207,3 kilograma. "Najveća pomoć mi je trebala s malim djetetom i bolesnim roditeljima, no nije je bilo. Prestaneš se nadati, vjerovati u ljude. Sama sam se izvukla nekako iz svega i sada pomažem sama sebe, tuđa pomoć mi i ne treba. Dijete raste, živa je i zdrava i to mi je najvažnije", ispričala je Kate o sebi.

Nakon što je stala na vagu, Kate je uskoro postala svjesna novog stanja - čak 8,2 kilograma manje. Senzacionalan rezultat doveo je Kate do suza, pala je ispod 200 kilograma, a pljesak se prolomio. Kate je izgubila 4% tjelesne mase.

Ivica je idući stigao na vagu. Prošlog tjedna imao je 175,5 kilograma, a tijekom proteklog tjedna izgubio je 4,4 kilograma, odnosno, 2,5% tjelesne mase. Plavi tim na ovotjednom vaganju izgubio je 38,6 kilograma, odnosno 2,8% tjelesne mase.

