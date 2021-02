Franke Previte, tekstopisac pjesme '(I’ve Had) The Time of My Life' iz filma 'Prljavi ples', koja je 1988. nagrađena Oscarom, otkrio je za Guardian da ta pjesma zamalo nikada nije snimljena. U vrijeme kada je nastala slavna pjesma, koja se smatra jednom od najljepših ljubavnih pjesama svih vremena i uz koju su mnogi parovi uplovili u bračnu luku, Previte je bio bez posla, diskografska kuća s kojom je njegov bend 'Franke and the Knockouts' imao ugovor netom je propala pa je preživljavao od prodaje automobila. Na bankovnom je računu imao jedva 100 dolara kada ga je Jimmy Ienner pozvao da snimi pjesmu za film 'Prljavi ples'. Previte je njegov poziv prvotno odbio rekavši mu da nema vremena. No, Ienner je bio uporan.

- Kada mi je rekao da će se film zvati 'Prljavi ples' lupio sam se dlanom o čelo. Pomislio sam 'Jadni Jimmy, počeo je snimati porniće' - prisjetio se Previte.

Uporni Ienner objasnio mu je da je u pitanju 'dobar mali film'. Jedina je loša vijest to da pjesma koju je naručio mora trajati sedam minuta.

- Pomislio sam kako nema šanse da tako dugačka pjesma postane singl - ispričao je Previte za Guardian.

Na kraju je ipak pristao. Nazvao je autora glazbe Johna DeNicola i rekao mu da su dobili priliku snimiti pjesmu za film. Predložio mu je da pjesmu započnu s polovičnim refrenom, a kada dođu do prvog stiha, dupliraju ga i tako stvore plesni ritam. Previte je dalje otkrio da je na dan kada je napisao riječi proslavljene pjesme imao dogovoreno snimanje u studiju pa je glazbu koju je snimio John slušao putem u autu.

- Dok sam plaćao cestarinu na izlazu iz New Jerseya počeo sam pjevati 'I’ve had the time of my life'. Nisam imao pojma što sam izgovorio, ali sam sve zapisao na kuvertu. Pjesmu je zapravo napisao sam Bog jer ja nisam ni znao o čemu se zapravo radi u filmu -rekao je Previte.

Otkrio je da je glavnog glumca Patricka Swayzea upoznao 1988. na dodjeli Oscara. Swayze mu je tada rekao da su prije njihove pjesme dobili 149 pjesama te da su ih sve odbili.

- Da ti iskreno kažem svi smo mrzili taj film. Prvo smo snimili završnu plesnu scenu, a još uvijek nismo imali pjesmu, pa smo govorili 'Idemo završiti ovo sr*nje.' Ali kada smo čuli tvoju pjesmu, ona je promijenila sve vezano uz film, kao i naše reakcije na scene koje smo snimali. Tvoja je pjesma donijela tu ključnu vibru - ispričao je Swayze tada Patricku.

Rekao mu je i da su zadnju plesnu scenu snimili koristeći demo verziju pjesme 'koja se nije jako razlikovala od službene verzije koju su snimili Bill Medley i Jennifer Warnes'. Franke danas ne krije ponos. Svoju pjesmu, kaže, stalno čuje u trgovinama, u liftovima, na reklamama… i svaki se put naježi.

- Tko bi pomislio da će pjesmu koju je napisao mali Franke Previte iz New Jerseya koji nije znao čime će platiti svoj sljedeći telefonski račun znati toliko ljudi - rekao je.

Pjevačica Jennifer Warnes, koja je snimila '(I’ve Had) The Time of My Life' u duetu s Billom Medleyjem, prisjetila se da pjesmom nije bila impresionirana nakon što je poslušala demo snimku. Na snimanje ju je nagovorio tadašnji dečko.

- Plaćaju li te dobro - pitao ju je.

Kada je rekla da je dobro plaćaju savjetovao joj je da snimi pjesmu.

- Bit će zabavno pjevati s Billom Medleyjem, a pjesmu i onako vjerojatno nitko neće čuti - rekao joj je.

Warnes se prisjetila i da su ona i Medley pjesmu snimili za manje od pola sata.

- Bill je toliko dugo pjevao s Bobbyjem Hatfieldom u 'The Righteous Brothers' da mu je pjevanje u duetu postalo prirodno. Dubina njegovog glasa i visina mog savršeno su odgovarale, nismo se uopće morali naprezati. Tijekom snimanja gledali smo jedno u drugo, dok su strane, na moj zahtjev, puštali film kako bih svoj krešendo mogla tempirati u trenutcima kada Jennifer Grey i Patrick Swayze izvode poznatu scenu plesa. Moj nastup bio je baziran na čistom instinktu. Pjesma je puna sreće, slavlja i zahvalnosti. To su sve vrlo poznate emocije - ispričala je Warnes te iskreno priznala da im u trenutku kada su snimali pjesmu ni na kraj pameti nije bilo da su snimili klasik.

Prisjetila se da je 1987., kada je nastupala s Royem Orbisonom, Swayze došao iza pozornice, podigao ju je u zrak i rekao joj: 'Osvojit ćeš Oscara'.

Slavlje na dodjeli Oscara bilo je nezaboravno. Warnes se prisjetila da su toga dana u prvom redu sjedili Gregory Peck i Audrey Hepburn koja je nosila jedan od svojih poznatih šešira. Warnes, koja je godinu ranije izdala cover album s pjesama Leonarda Cohena, naglasila je i kako je pjesma '(I’ve Had) The Time of My Life' obilježila njezinu karijeru u smislu da je odjednom dobila dvije navijačke skupine.

- Kada mi ljudi opisuju koliko im znači pjesma '(I’ve Had) The Time of My Life' najčešće je povezuju s voljenom osobom ili nekim velikim životnim događajem. Ja se pitam, ako pjesma ne pomaže ljudima kročiti kroz život, zašto ovo uopće radimo. Pjesma ipak govori o prošlom vremenu, tako da je stvarno ne bi trebali puštati na vjenčanjima - rekla je.