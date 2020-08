Snima se nastavak legendarnog 'Prljavog plesa' s Jennifer Grey

<p><strong>Jennifer Grey</strong> (60), partnerica<strong> Patricka Swayzea </strong>u romantičnoj drami 'Prljavi ples', pojavit će se u nastavku tog klasika iz 1987., objavio je u petak filmski studio.</p><p>Grey će biti i izvršna producentica filma koji će režirati <strong>Jonathan Levine</strong>, rekao je<strong> Jon Feltheimer</strong>, izvršni direktor Lions Gate Entertainment Corp.</p><p>- Bit će to romantični nostalgični film film kakav su obožavatelji čekali - dodao je.</p><p>Kompanija nije objavila pojedinosti, uključujući to kada će biti premijera. Grey u originalu glumi <strong>Frances 'Baby' Houseman</strong>, tinejdžericu opčinjenu instruktorom plesa na odmoru u ljetovalištu u državi New York 1960-tih.</p><p>Swayze je preminuo 2009. od raka u 57. godini. 'Prljavi ples' je bio hit na kinoblagajnama i nagrađen je Oskarom za najbolju originalnu pjesmu 'I've Had The Time of My Life'.</p>