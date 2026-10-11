Nepoznati detalji iz Dragaševe monografije o Baretu: Političari su mi nudili razne usluge...

Goran Bare, koji je preminuo u 62. godini, nije se libio govoriti ni o svojim iskustvima s političarima. Iako se nije volio nikome ulizivati, tijekom karijere nastupao je i na predizbornim skupovima, a od političara je, kako je ispričao u monografiji „Goran Bare: Budi ponosan” glazbenog kritičara Aleksandra Dragaša, objavljenoj u izdanju Croatia Recordsa, dobivao i obećanja da će mu pomoći riješiti stambeno pitanje.

Zagreb: Brojni glazbenici u spotu predsjedni?kog kandidata Ive Josipovi?a | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Fakat sam u zajebanoj situaciji. Ne svojata me ni underground, a ni pop scena, stalno sam u nekom međuprostoru. Čuj, svi se znaju u ovoj zemlji i to je to, a ja sam čovjek koji se ne voli nikome ulizivati. Radije bih svojim radom došao do svog stana i da nikome nisam ništa ni dužan ni obavezan - uvijek je bio svoj i tako je živio do kraja.

Zagreb: Goran Bare u Remetincu zbog posjedovanja kokaina | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pjesma “Vrijeme je da se krene” postala je neslužbena himna promjena uoči Tuđmanove smrti i prvog silaska HDZ-a s vlasti, a Majke su svirale strankama.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Pazi, što sam ja sve doživljavao: kad smo mi svirali za te stranke, onda su se nakon koncerta svi znali napiti i nuditi razne usluge. Nisam ja ništa tražio, oni sami dođu pa počnu: ‘Čuj, Bare, radit ćemo na tome da ti dobiješ stan’, pa su onda neki visokopozicionirani ljudi iz tih stranaka znali govoriti mi pijani: ‘Ja ću ti biti jamac, samo mi daj broj telefona’. Pa im ja dam broj, ali nitko da bi se javio. Ma, znao sam ja da za to nema šanse, nisam se ni nadao... Najviše sam se razočarao krajem 2003. kad smo bili u predizbornoj kampanji s Račanom i njegovom ekipom, kad je Severina dobila 250.000 eura, a mi 150.000 kuna. Stvarno je bilo žalosno gledati Račana kako izlazi na binu i počne držati govor, a iz prvih redova klinci viču: ‘Seve, Seve, Seve!’ pa krene predstavljanje u stilu: ‘Predstavljamo vam gospođicu Severinu Vučković’ pa se onda Račan s njom rukuje, pa onda: ‘Tu je Goran Bare’, pa ja izađem i rukujem se s Račanom... Sjećam se kako je u njegovu pogledu krajem 1999. bilo nečega, neke nade, iskre, ali četiri godine kasnije vidio sam samo kako je politika samljela tog čovjeka. Vidio sam samo prazan pogled, znaš kakav je prazan pogled... Tad sam skužio da će Račan pasti - opisao je Bare njegov dodir s politikom.