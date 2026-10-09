U 62. godini života preminuo je Goran Bare. Bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika čiji je život obilježen velikim glazbenim uspjesima, ali i dubokim osobnim tragedijama.

Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu. Rašić i Tibljaš ispričali su da su ga posljednjih pet godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli.

Podsjetimo, nedavno je otkazan koncert Gorana Bare & Majki koji je trebao biti u Osijeku, 25. rujna, zbog zdravstvenih problema frontmena, objavili su tada. Osim toga, Goran Bare & Majke trebali su 20. rujna nastupiti na festivalu 'Modro i zeleno' u Makarskoj, no svega nekoliko minuta nakon što je Bare izašao na pozornicu s iste je i otišao uz pomoć kolega te je tako nastup završio prije nego što je i počeo. Dan nakon prekinutog koncerta, Majke su se oglasile putem društvenih mreža te su se ispričali svima i zahvalile se na razumijevanju.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači. Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - objavili su tada na društvenim mrežama iz benda.

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