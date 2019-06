Neprepoznatljiva: Godinama je imala tanke obrve, jaku šminku

Prošlo je više od 50 godina otkako je prvi put nastupila na velikom festivalu, a karijera pjevačice Nede Ukraden (68) traje još i danas. Rođena Imoćanka počela je pjevati još u Višegradu, gdje se doselila s roditeljima kad su joj bile dvije godine.

Foto: Privatni album

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još u osnovnoj školi pridružila se zboru, a naučila je i sevdalinke. Glazbenu karijeru započela je početkom 1967. godine nakon što je snimila prvu pjesmu 'Igra bez kraja' koja se emitirala na Radiju Sarajevo. Brzo se probila na glazbenu scenu, a 1975. godine trebala je otići na Euroviziju s pjesmom 'Srce u srcu'

Foto: Privatni album

Tijekom sedamdesetih godina nastupala je s grupom 'Kamen na kamen'. Nakon prve izdane ploče, uslijedila su nova remek djela, kako su ih tada nazivali glazbeni stručnjaci, među kojima su 'Nedine najljepše pjesme', 'Još te volim', 'Hoću tebe', 'Neda', 'Šaj, Šaj'...

Foto: Promo

- Nisam imala sreću da me kod kuće čeka suprug koji će me podržati u mom poslu i koji će stajati iza mene i čuvati mi leđa. Naučila me tomu i moja baka Anđa iz Imotskog čiji su mi životni stavovi mnogo pomogli kasnije u životu - kaže pjevačica koja je osamdesetih dočekala najveći glazbeni uzlet.

Počela je surađivati s Đorđem Novkovićem, Matom Došenom, Zrinkom Tutićem i Rajkom Dujmićem.

Foto: Privatni album

- Novković je tad napisao moj najveći hit ‘Zora je svanula’, a oko te pjesme rodilo se puno komplikacija - prisjetila se Neda.

Budući hit planirala je nazvati ‘Milane labude’, ali kako se tad razvela od supruga Milana, pjevačica je tražila da se promijeni tekst. Kad je došla u studio snimiti album, rekla je Rajku Dujmiću da joj se ne sviđa njegov aranžman, zbog čega je on uzeo trake sa snimljenom glazbom i napustio demonstrativno studio. Pjesmu je prearanžirao Mato Došen, a Marina Tucaković je za stih po kojemu je pjesma dobila ime zaradila oko 100.000 eura.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iako je napravila zavidnu karijeru, ostvarila se u ulozi majke, ali i bake, Neda je završila je dva fakulteta - Pravni fakultet u Sarajevu i Filozofski fakultet - odsjek engleski jezik i književnost.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Jako sam ponosna na fakultetsko obrazovanje. U to vrijeme nije bilo kupovanja znanja i ispita. Budući da sam u to vrijeme već pjevala i bila poznata, to mi je bio minus kod studiranja. Naime, u to su vrijeme nogometaši i pjevači važili za osobe nižeg intelektualnog znanja, morala sam imati dvostruko više znanja od prosječnog studenta. Uvijek je bilo sarkazma i ironije od strane profesora koji su mi se obraćali s visoka i govorili: ‘Ajde, kolegice, da sad vidimo kako ćete pjevati’. Kako sam bila odličan student, najveći gušt mi je bio kad bih ih zadivila znanjem. Tada su se rukovali sa mnom i čestitali mi pomalo posramljeni - pričala je Neda.