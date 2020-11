Neprežaljena Lady Di u fokusu je Netflixove raskošne serije

Emma Corrin utjelovit će neprežaljenu princezu Dianu u četvrtoj sezoni, kao kraljica briljira oskarovka Olivia Colman, a Gillian Anderson igra Čeličnu lady. Hvaljena serija opet izgleda spektakularno skupo i otmjeno.

<p>Četvrta sezona popularne i iznimno hvaljene Netflixove serije “Kruna” na toj je streaming platformi trebala dostupna od 15. studenoga. Serija koja prati intrige britanske kraljevske obitelji kroz povijest bliži se polako 21. stoljeću pa je na redu era neprežaljene <strong>princeze Diane</strong>. Za mnoge je to dio serije koji su najviše iščekivali, a promotivne fotografije i video traileri koje je Netflix objavio zagolicali su maštu fanova, koji djeluju prilično zadovoljno onime što su zasad mogli vidjeti. Princezu Dianu u seriji je utjelovila britanska glumica <strong>Emma Corrin</strong> (24), za koju su nakon svih potrebnih priprema i prilagodbi liku i vremenu zaključili kako nevjerojatno sliči Diani. Ponajviše u sceni kraljevskog vjenčanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Izašla sam tada iz garderobe u vjenčanici, a svi su zašutjeli. Više od ičega što nosim u seriji, ova haljina je baš nekako princeza Diana. Znam da je čudno i ljigavo, ali osjećam se kao da je poznajem - najavila je skorašnju sezonu Corrin za britanski Vogue.</p><p>Producenti su najavili i kako će nova sezona sadržavati prilično uznemirujuće scene princeze Diane u borbi s poremećajem u prehrani, a ideja je bila tom donedavno tabu temom baviti se na otvoren način. O istoj je temi svojedobno govorila i sama Lady Di. Otkrila je kako je na silu povraćala sve što bi pojela te kako je upala u ozbiljne zdravstvene probleme. Corrin je pojasnila i kako je danas na mladim djevojkama toliko velik pritisak da budu mršave, pri čemu su glavni krivci društvene mreže da nije bilo šanse da preskoče ovaj dio.</p><p>U fokusu nove sezone su <strong>princ Charles</strong> i princeza Diana, a briljantna oskarovka <strong>Olivia Colman</strong> (46) i dalje će igrati kraljicu <strong>Elizabetu II</strong>. “Kruna” bi priču o kraljevskoj obitelji trebala ispričati u šest sezona, u posljednje dvije sezone ulogu kraljice će preuzeti Imelda Staunton, a Lady Di postat će <strong>Elizabeth Debicki</strong> (30), koju smo ove godine već gledali u Nolanovu blockbusteru “Tenet”. </p><p><br/> Puno se očekuje i od <strong>Gillian Anderson</strong> (52), koja će u četvrtoj sezoni utjeloviti Čeličnu lady, nekadašnju britansku premijerku <strong>Margaret Thatcher</strong>. Dani “Dosjei X” davno su prošli, ali Anderson se posljednjih godina sjajno snašla u još jednoj Netflixovoj uspješnici - “Sex Education”.</p><p>Radnja četvrte sezone započinje krajem ‘70-ih godina prošlog stoljeća. Kraljica i njezina obitelj zaokupljeni su potragom za idealnom mladom za princa Charlesa, koji je s 30 godina još neoženjen. Istodobno, Velika Britanija je dobila prvu premijerku, o čijem će turbulentnom odnosu s kraljicom idućih godina ponešto saznati i oni neupućeniji u britansku povijest. Publika će u četvrtoj sezoni gledati i kako princeza Margaret (<strong>Helena Bonham Carter</strong>) otkriva strašnu obiteljsku tajnu, kraljevska princeza Anne <strong>(Erin Doherty</strong>) pati zbog propalog braka, upoznat ćemo Elizabetine mlađe sinove Edwarda (<strong>Angus Imrie</strong>) i Andrewa (<strong>Tom Byrne</strong>), a naravno i <strong>Camillu Parker-Bowles</strong>, prinčevu stvarnu ljubav. </p><p>Naizgled idilična romansa Charlesa i mlade Diane Spencer pružila je svojevrsnu bajku narodu, kakva im je u to krizno vrijeme bila nasušno potrebna, ali kraljevska obitelj istovremeno je postajala sve podjeljenija. Novih deset epizoda donosi nastavak intriga britanske kraljevske obitelji kroz povijest, a Netflix je potvrdio kako će se snimiti još dvije sezone. Peta se, doduše, neće pojaviti prije 2022., najavili su. “Kruna” je najskuplji projekt ove streaming platforme kad su TV serije u pitanju, što i ne čudi s obzirom na to da je vizualno uistinu impresivna, a sve što gledamo izgleda nevjerojatno autentično. </p>