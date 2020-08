Elizabeth Debicki glumit će Lady Di u 'Kruni': Iznimna mi je čast, serija me privukla od 1. epizode

U četvrtoj sezoni serije princezu Dianu utjelovljuje Emma Corrin, a Debicki će 'uskočiti' u djelu za kojeg se vjeruje da će biti najdramatičnije poglavlje legendarne serije

<p>Glumica<strong> Elizabeth Debicki </strong>(29) utjelovit će princezu <strong>Dianu</strong> u petoj i šestoj sezoni serije 'Kruna', javlja <a href="https://pagesix.com/2020/08/16/elizabeth-debicki-cast-as-princess-diana-in-final-seasons-of-the-crown/?_ga=2.177575909.1332989727.1597651045-1647427692.1560678829&fbclid=IwAR20JETdONFR0p6ZKZztJm5GMSvT_v6Q9EKZnYArv8r9KwquB_iip-HqhT4">Page Six</a>. Debicki će se pridružiti glumačkoj postavi serije koja uključuje <strong>Imeldu Staunton </strong>(64), <strong>Lesley Manville</strong> (64) i <strong>Jonathana Prycea</strong> (73).</p><p>U četvrtoj sezoni serije princezu Dianu utjelovljuje<strong> Emma Corrin</strong> (24), a Debicki će 'uskočiti' u djelu za kojeg se vjeruje da će biti najdramatičnije poglavlje serije.</p><p>Peta i šesta sezona legendarne serije trebale bi biti i posljednje sezone, a za sada još nije najavljen niti datum prikazivanja četvrte sezone.</p><p>- Duh princeze Diane, njezine riječi i djela, žive u našim srcima. Iznimna mi je čast što ću se uključiti u ovu majstorsku seriju koja me privukla od prve epizode - poručila je glumica na Twitteru.</p><p>Inače, Debicki je australska glumica koja je igrala u 'Widows' <strong>Stevea McQueena</strong>, a glumi i u <strong>Nolanovom</strong> nadolazećem trileru 'Tenet'.</p><p>Također, imala je uloge u filmovima 'The Great Gatsby', 'The Burnt Orange Heresy' i 'Guardians of the Galaxy Vol. 2'.</p>