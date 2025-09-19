Nestaju namirnice preko noći, raste napetost! Nutricionistica: 'Gdje je 500 grama šunke?'

Kandidati 'Života na vagi' danas su sudjelovali u još jednom velikom izazovu - na stazi dugoj 500 metara troje je članova iz svakog tima vuklo ponton dok su dvoje prebacivali trupce kako bi se splav kretala. Na pontonu su cijelo vrijeme bila dva kandidata, a na kraju su slavili plavci! Crveni su odlučili da Galla i Dubravko idu na suparnički ponton, a kod plavih su to bili Kate i Josipa. „Vidjeli smo da to Galla želi malo mučki odigrati, zato je i bio na toj poziciji“, komentirao je Zvone Ivana koji se micao po splavi.

„Ovo je timska igra. Dudo i ja smo dio crvenog tima, ja ću biti uteg i kočnica definitivno, čisto da dobijemo na vremenu“, rekao je Galla, kojeg je i trenerica upozorila da će biti diskvalificiran ako tako nastavi. No bez obzira na Gallina i Dubravkova ometanja, plavi su polako napredovali dok je kod crvenih nastao kaos! „Kod njih je brzo prevladala nervoza i brzo su izgubili balans“, rekla je Kate. Dominik je počeo vikati koliko se uzrujao, Edo je uvidio da ima puno problema u njegovu timu, a plavci su imali uistinu zavidan tempo i sigurno napredovali do cilja.

„Ante poteže taj splav, diktira ritam curama, zapravo, diktira cijelu igru. Iznenadio me“, bila je oduševljena Mirna. Domagoj je ozlijedio koljeno i morao je prekinuti igru. „Boli me brutalno“, rekao je i odmah je došla hitna. Ani je bilo mučno pa je i ona prekinula igru, a Edo im je sugerirao da odustanu jer više nije imalo smisla. Svi su uplašili zbog Domagoja i nikome više nije bilo do izazova. Njega je odvezla hitna, a crveni su se počeli svađati; prvo zato što je Domagoj vukao splav, a potom su raspravljali o tome što se stalno rugaju plavcima. No plavci su bili u drukčijem raspoloženju - sjajno su odradili izazov i odnijeli pobjedu. „Dalo nam je to malo vjetar u leđa i dignulo nas iz mrtvih“, rekla je Kate, a potom su kao pobjednici izazova prvi birali koreografiju koju će izvesti prije vaganja s ciljem da budu bolji od crvenih i osvoje tri kilograma prednosti na vagi.

Odabrali su Virnu Horšak jer im se njezina koreografija učinila lakšom. Nakon zabavnih trenutaka s koreografkinjom, došla je još jedna gošća, ovaj put crvenom timu. „Čujem da hrana nestaje, ali i da ima viška pa da vidimo što se događa“, rekla je nutricionistica Martina. Dominik smatra da si oni koji uzimaju višak rade medvjeđu uslugu, a Martinu najviše ljuti što je ne pitaju kada nešto nije jasno te da mogu mijenjati obroke, ali samo u dogovoru s njom jer zna da će im vani biti triput teže. Galli je kasnije bilo loše jer ga je mučio gastritis pa je i on otišao na hitnu, a crveni su bili zabrinuti što su trenutačno bez dva kandidata. Plavi su bili jako entuzijastični, Mare je prvi put odradila vježbe na veslaču, a i Ante je prionuo vježbanju i naglasio da je ozbiljno shvatio Mirninu kritiku. Edo je htio malo razgovarati sa svojim timom o njihovoj motivaciji i potom su se jače prihvatili posla. A ni Mare nije bila najbolje jer ju je jako boljela noga.

„Toliko me boljelo da sam i plakala. Doslovno me satralo. Ubijala me noga, ne mogu to ni opisati…“, objasnila je, znajući da je sama kriva zato što se previše forsirala na vježbanju. Martina je popričala i s Josipom koja je bila u kuhinji te provjerila koliko su kandidati pojeli šunke da bi uvidjela kako su u jednom obroku pojeli previše! „Fali 500 grama šunke“, zaključila je Martina kad je izračunala sve obroke. „Namirnice ovdje čudom i netragom nestaju, i to preko noći!“ dodala je nutricionistica i objasnila da joj smeta takvo ponašanje jer nije korektno prema kandidatima koji stvarno žele promijeniti svoje prehrambene navike.

„Plavi tim treba biti zahvalan na Josipi jer kad je ona u kuhinji, mogu biti sigurni da će dobiti na tanjuru ono što trebaju“, pohvalila ju je nutricionistica i jasno rekla: „Nastave li se ponašati ovako s prehranom koja je 80 posto njihova uspjeha ne znam kakvi će biti rezultati na vagi, ali sigurno neće biti dobri.“