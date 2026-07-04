'Nešto plavo' od Taylor Swift bio je Empire State Building

Vjenčanje godine, kako ga mnogi nazivaju, Taylor Swift i Travisa Kelcea u punom je jeku, a Page Six prenosi kako je kultni njujorški neboder Empire State Building poprimio nijansu 'nečeg plavog' u čast njihova vjenčanja.

Her something blue 🩵



See tonight’s lights live: https://t.co/iavtXSm3Fx



Text CONNECT to 274-16 for real-time lighting alerts. pic.twitter.com/WZZnZ3kpRL — Empire State Building Observation Deck (@EmpireStateBldg) July 3, 2026

Taj kultni njujorški neboder unaprijed je najavio svjetlosni spektakl u jarko plavoj boji povodom vjenčanja pop zvijezde i igrača američkog nogometa.

- Njezino 'nešto plavo' - pisalo je u objavi snimke spektakularnog plavog osvjetljenja objavljene ovog petka na društvenim mrežama Empire State Buildinga.

Na internetskoj stranici nebodera navedeno je kako je riječ o svjetlo plavoj nijansi s efektom sjaja. A obožavatelji nisu krili svoje oduševljenje u komentarima.

- Ovo je predivno!!! Tako slatko! NYC voli svoju djevojku! Čestitke @taylorswift! Tako mi je drago zbog tebe! - napisala je jedna obožavateljica.

- „DA. Njezino 'nešto plavo'!! Tako je divno što ste obilježili njezin ulazak u brak detaljem u plavoj boji na najljepšoj i najpoznatijoj zgradi na svijetu!!! - napisala je druga.

Foto: TNS/SIPA USA

Objava Empire State Buildinga stigla je nakon što je Madison Square Garden, mjesto gdje je slavni par izrekao sudbonosno 'da', potvrdio vijest osvijetljenim natpisima oko dvorane na kojima je pisalo 'JUST&T MARRIED!', označavajući kako su Taylor i Travis i službeno vjenčani.