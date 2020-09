Nesuđena pravnica postala je seks-simbol na filmskom platnu

Prelijepa talijanska glumica slavi rođendan, a fanove i danas ostavlja bez daha ljepotom. Oduvijek je zazirala od estetskih operacija, a studirala je pravo, no nije ga nikad završila zbog uspješne karijere.

<p><strong>Monica Bellucci</strong> danas slavi 56. rođendan. Glumica bezvremenske ljepote kao da se s godinama uopće nije promijenila. Zazire od estetskih operacija i upravo je zbog toga obožavaju diljem svijeta.</p><p>- Ljepota je hendikep ako si glup, a ne ako si inteligentan i znaš je iskoristiti. Osjećam se dobro i ugodno u svojem tijelu, ali ne zbog toga što sam lijepa. Poznajem mnoge lijepe ljude i njihovi su životi užasni. Jako su nesigurni u sebe. Sretna sam što sam voljena i što imam divnu porodicu - izjavila je Monica.</p><p>Ljepotu može zahvaliti isključivo genima.</p><p>- Ne vježbam, ne trčim, volim puno jesti, jednostavno rečeno - lijena sam! I od toga ne bježim - rekla je Bellucci.</p><p>Talijanska glumica rođena je na današnji dan u gradiću Citta di Castello u pokrajini Umbriji kao jedinica u skromnoj obitelji. Iz tih dana sjeća se i kako je gledala filmove Sophije Loren te maštala kako će i ona jednoga dana biti glumica. Njezin otac izjavio je da kao mala i nije bila nešto lijepa. Šišali su je na kratko kako bi imala bujniju kosu. Ulaskom u tinejdžerske godine iz ružnog pačeta pretvorila se u zanosnog labuda. U svijet manekenstva zakoračila je s 13 godina, kad je privukla pozornost lokalnog fotografa koji ju je fotografirao. Monici je to bilo samo lijepo iskustvo pa je nastavila slijediti svoj san da postane pravnica. Nakon srednje škole upisuje Pravni fakultet u Perugiji. Ipak, studiranje je stajalo pa je Monika odlučila za dodatan džeparac baviti se modelingom.</p><p>Ispočetka hobi postao je unosan posao pa je na kraju odustala od faksa. U Milano se preselila 1988. godine, sklopila ugovor s modnom agencijom Elite i snimala za svjetski poznate brendove kao što su Dolce&Gabbana; i Dior. Dvije godine poslije udala se za talijanskog fotografa Claudija Carlosa Bassu. Upoznali su se na jednom snimanju, ludo zaljubili i ubrzo tajno vjenčali. Hodali su samo godinu dana prije nego što su se vjenčali. No brak je potrajao svega 18 mjeseci. Nakon manekenskog uspjeha Monica je upisala i satove glume kako bi se okušala na velikom platnu. Prvu ulogu dobila je u kultnom filmu "Dracula" 1992. godine, u kojemu je glumila jednu od tri Drakuline vampirske supruge. Nedugo potom zaljubila se u francuskog kolegu Vincenta Cassela, s kojim je dobila dvije kćeri, Devu i Leonie. Upoznali su se na setu filma "The Apartment" 1996. godine. No par se rastao 14 godina poslije.</p><p>- Većina žena traži sigurnost, dok muškarci žude za avanturom - objasnio je Vincent Cassel zašto im se raspao brak.</p><p>Ipak, nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima. Talijanski film "Malena" donio joj je svjetsku slavu i titulu najseksepilnije žene današnjice, a tri godine poslije pojavila se i u filmovima franšize "Matrix" . Ulogom u filmu "Pasija" opet je dignula prašinu, a za potrebe uloge učila je drevni aramejski jezik. Monica tečno govori francuski, engleski i španjolski. Godine 2015. ulogom u filmu o Jamesu Bondu "Spectre" postala je najstarija Bond djevojka u povijesti franšize. Lani se prošetala pistom na modnoj reviji Dolce&Gabbane; s Isabellom Rossellini, Evom Herzigovom i Helenom Christensen.</p><p>- Kad sam napunila 50, nisam se zavaravala razmišljanjima kako mogu i dalje imati energiju i polet jedne 20-godišnjakinje. Ne bih se nikad vratila u te godine. U 40-ima sam bila borac, a sad je vrijeme za preporod – rekla je Bellucci koja, pišu fanovi, izgleda savršeno i u 55. godini...</p>