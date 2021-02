Svečana dodjela filmskih nagrada 'Zlatni globus' rezervirana je za 28. veljače 2021. iako je trebala biti u siječnju kako je uobičajeno, Nagrade će se dodjeljivati u vikendu koji je isprva bio predviđen za dodjelu Oskara, a svečanost njihove dodjele već je pomaknuta na 25. travnja.

U kategoriji 'Najbolji glumica u TV seriji (komedija ili mjuzikl)' nominirani su Lily Collins - 'Emily in Paris', Kaley Cuoco - 'The Flight Attendant', Elle Fanning - 'The Great', Jane Levy - 'Zoey’s Extraordinary Playlist' i Catherine O’Hara - 'Schitt’s Creek'.

Za titulu najboljeg glumca u TV seriji - drama bore se Jason Bateman - 'Ozark', Josh O’Connor - 'The Crown', Bob Odenkirk - Better Caul Saul', Matthew Rhys - 'Perry Mason' i Al Pacino - 'Hunters'.

U kategoriji 'Najbolja dramska TV serija' nominirane su serije 'The Crown, 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Ozark' i 'Ratched'.

U kategoriji 'Najbolja drama' nalaze se film 'Mank' koji je ove godine jedan od favorita s najviše nominacija (šest), a ostale nominirane drame su 'The Father', 'Nomadland', 'Promising Young Woman' i 'The Trail of the Chicago 7' koji je nominiran u čak pet kategorija.

Za titulu najboljeg sporednog glumca u filmu bore se Sacha Baron Cohen - 'The Trial of the Chicago 7', Daniel Kaluuya - 'Judas and the Black Messiah', Jared Leto - 'The Little Things', Bill Murray - 'On the Rocks' i Leslie Odom, Jr. - 'One Night in Miami'.

Za prestižnu nagradu 'Zlatni globus' u kategoriji 'Najbolji film - komedija i mjuzikl' nominirani su 'Borat Subsequent Moviefilm', 'Hamilton', 'Music', 'Palm Springs' i 'The Prom'.

Crno-bijela netfliksova drama 'Mank' redatelja Davida Finchera ima najviše filmskih nominacija za Zlatni globus, šest, uključujući i najvažniju, za najbolju dramu.