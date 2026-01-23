Netflixov film kojeg svi gledaju i tvrde: Uznemirujuć je, baš zato ne možete skinuti oči s njega...

Dokumentarni serijali na Netflixu nerijetko postanu jedni od najgledanijih, a u Hrvatskoj je 'Kidnapped: Elizabeth Smart' posljednjih dana baš to i postao. Gledatelje privlači potresnom pričom temeljenom na stvarnim događajima koji su šokirali javnost.

Film donosi priču o Elizabeth Smart, koja je sa samo 14 godina oteta iz vlastite sobe te je devet mjeseci provela u zatočeništvu. Bila je izložena zlostavljanju i stalnim prijetnjama smrću. U dokumentarcu su se fokusirali na psihološku težinu situacije i dugotrajne posljedice koje je trauma ostavila.

Poseban naglasak stavili su na potragu njezine obitelji, koja se, uz konstantan strah i frustraciju, udružila s lokalnom zajednicom i policijom. Snimke otkrivaju napete trenutke u kojima se vidi koji su bili propušteni ključni tragovi, među kojima je i upozorenje koja je davala Elizabethina mlađa sestra Mary Katherine. Ključan je u cijeloj situaciji bio i angažman obitelji i susjeda - od izrade plakata do organiziranog pretraživanja grada.

Danas Elizabeth Smart ima 38 godina, aktivistica je za prava preživjelih. U dokumentarcu je iskreno progovorila o traumi i osjećaju srama koji ju je godinama pratio. Uz to, poručila je da odgovornost nikada nije bila na njoj.

Foto: Screenshot

Ovaj napeti dokumentarac traje 90 minuta. a na samom je vrhu Netflixove ljestvice. Kritičari su složni i ističu snažnu poruku koju on nosi - o suočavanju s traumom, oslobađanju od srama i putu prema pravdi. Iako mnogi kažu kako je dokumentarac uznemirujuć, dodaju kako ga je upravo zbog toga jako teško prestati gledati.