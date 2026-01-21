Netflix je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova i serija, a gledatelji u Hrvatskoj su odabrali svoje favorite. Provjerite koji su naslovi najgledaniji i što se najviše bingealo u tjednu zaključno s ponedjeljkom, 19. siječnja.

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Rip, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 88%

Ovaj napeti kriminalistički triler prati ekipu policajaca iz Miamija koji pronalaze milijune dolara u napuštenoj kući za skrivanje. Povjerenje među njima počinje pucati dok se sve – i svi – dovode u pitanje. U glavnim ulogama su Matt Damon i Ben Affleck, a režiju potpisuje Joe Carnahan. (SAD, 2026., Krimić)

Foto: Netflix

2. People We Meet on Vacation, IMDB: 6.8

Romantična komedija o Poppy i Alexu, najboljim prijateljima i suputnicima koji nakon deset godina zajedničkih putovanja počinju preispitivati jesu li zapravo savršen par. U glavnim ulogama Tom Blyth i Emily Bader. (SAD, 2026., Romantična komedija)

Foto: Instagram

3. It Ends with Us, IMDB: 7.2

Lily pokušava ostaviti za sobom traumatično djetinjstvo i započeti novi život. Susret s neurokirurgom Ryleom otvara novo poglavlje, ali ubrzo otkriva mračne strane koje podsjećaju na obiteljsku prošlost. Glavne uloge tumače Blake Lively i Justin Baldoni. (SAD, 2024., Drama)

4. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik u kojem Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Pharrell Williams. (SAD, 2018., Animacija, Božić)

5. Kako izdresirati zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 90%

Treći nastavak popularne animirane franšize donosi priču o Hiccupu i Zubi koji otkrivaju skriveni svijet zmajeva i suočavaju se s velikim odlukama za spas svoje vrste. (SAD, 2019., Animacija, Avantura)

6. Accepted, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 38%

Komedija o srednjoškolcu koji osniva vlastito sveučilište nakon što ga odbiju svi fakulteti. U glavnim ulogama Justin Long i Jonah Hill. (SAD, 2006., Komedija)

7. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, IMDB: 7.1

Dokumentarac o nastanku posljednje sezone kultne serije Stranger Things, uz ekskluzivne intervjue s glumcima i ekipom. (SAD, 2026., Dokumentarni film)

8. Madagascar, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 55%

Omiljena animirana avantura o životinjama iz zoološkog vrta koje završe na egzotičnom otoku Madagaskaru. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i Jada Pinkett Smith. (SAD, 2005., Animacija)

9. Dodgeball: A True Underdog Story, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 71%

Kultna sportska komedija o borbi dvaju teretana kroz turnir u dodgeballu. Glavne uloge: Vince Vaughn i Ben Stiller. (SAD, 2004., Komedija)

10. Kako izdresirati zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2), IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 92%

Drugi dio animirane trilogije prati Hiccupove i Zubijeve pustolovine pet godina kasnije, uz otkrivanje novih svjetova i prijetnji. (SAD, 2014., Animacija)