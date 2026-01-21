Donosimo najnoviju tjednu listu najgledanijih filmova i serija na Netflixu u Hrvatskoj! Pogledajte koji naslovi su osvojili publiku, od kriminalističkih trilera do romantičnih komedija i animiranih hitova
Top 10 filmova na Netflixu
Netflix je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova i serija, a gledatelji u Hrvatskoj su odabrali svoje favorite. Provjerite koji su naslovi najgledaniji i što se najviše bingealo u tjednu zaključno s ponedjeljkom, 19. siječnja.
Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:
1. The Rip, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 88%
Ovaj napeti kriminalistički triler prati ekipu policajaca iz Miamija koji pronalaze milijune dolara u napuštenoj kući za skrivanje. Povjerenje među njima počinje pucati dok se sve – i svi – dovode u pitanje. U glavnim ulogama su Matt Damon i Ben Affleck, a režiju potpisuje Joe Carnahan. (SAD, 2026., Krimić)
2. People We Meet on Vacation, IMDB: 6.8
Romantična komedija o Poppy i Alexu, najboljim prijateljima i suputnicima koji nakon deset godina zajedničkih putovanja počinju preispitivati jesu li zapravo savršen par. U glavnim ulogama Tom Blyth i Emily Bader. (SAD, 2026., Romantična komedija)
3. It Ends with Us, IMDB: 7.2
Lily pokušava ostaviti za sobom traumatično djetinjstvo i započeti novi život. Susret s neurokirurgom Ryleom otvara novo poglavlje, ali ubrzo otkriva mračne strane koje podsjećaju na obiteljsku prošlost. Glavne uloge tumače Blake Lively i Justin Baldoni. (SAD, 2024., Drama)
4. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%
Animirani klasik u kojem Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Pharrell Williams. (SAD, 2018., Animacija, Božić)
5. Kako izdresirati zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 90%
Treći nastavak popularne animirane franšize donosi priču o Hiccupu i Zubi koji otkrivaju skriveni svijet zmajeva i suočavaju se s velikim odlukama za spas svoje vrste. (SAD, 2019., Animacija, Avantura)
6. Accepted, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 38%
Komedija o srednjoškolcu koji osniva vlastito sveučilište nakon što ga odbiju svi fakulteti. U glavnim ulogama Justin Long i Jonah Hill. (SAD, 2006., Komedija)
7. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, IMDB: 7.1
Dokumentarac o nastanku posljednje sezone kultne serije Stranger Things, uz ekskluzivne intervjue s glumcima i ekipom. (SAD, 2026., Dokumentarni film)
8. Madagascar, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 55%
Omiljena animirana avantura o životinjama iz zoološkog vrta koje završe na egzotičnom otoku Madagaskaru. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i Jada Pinkett Smith. (SAD, 2005., Animacija)
9. Dodgeball: A True Underdog Story, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 71%
Kultna sportska komedija o borbi dvaju teretana kroz turnir u dodgeballu. Glavne uloge: Vince Vaughn i Ben Stiller. (SAD, 2004., Komedija)
10. Kako izdresirati zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2), IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 92%
Drugi dio animirane trilogije prati Hiccupove i Zubijeve pustolovine pet godina kasnije, uz otkrivanje novih svjetova i prijetnji. (SAD, 2014., Animacija)
