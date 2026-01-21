Obavijesti

Show

Komentari 0
CRTIĆI, TRILERI...

Top 10 filmova na Netflixu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Top 10 filmova na Netflixu
Foto: Netflix

Donosimo najnoviju tjednu listu najgledanijih filmova i serija na Netflixu u Hrvatskoj! Pogledajte koji naslovi su osvojili publiku, od kriminalističkih trilera do romantičnih komedija i animiranih hitova

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio bogatu ponudu filmova i serija, a gledatelji u Hrvatskoj su odabrali svoje favorite. Provjerite koji su naslovi najgledaniji i što se najviše bingealo u tjednu zaključno s ponedjeljkom, 19. siječnja.

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Rip, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 88%

Ovaj napeti kriminalistički triler prati ekipu policajaca iz Miamija koji pronalaze milijune dolara u napuštenoj kući za skrivanje. Povjerenje među njima počinje pucati dok se sve – i svi – dovode u pitanje. U glavnim ulogama su Matt Damon i Ben Affleck, a režiju potpisuje Joe Carnahan. (SAD, 2026., Krimić)

Foto: Netflix

2. People We Meet on Vacation, IMDB: 6.8

Romantična komedija o Poppy i Alexu, najboljim prijateljima i suputnicima koji nakon deset godina zajedničkih putovanja počinju preispitivati jesu li zapravo savršen par. U glavnim ulogama Tom Blyth i Emily Bader. (SAD, 2026., Romantična komedija)

Foto: Instagram

3. It Ends with Us, IMDB: 7.2

Lily pokušava ostaviti za sobom traumatično djetinjstvo i započeti novi život. Susret s neurokirurgom Ryleom otvara novo poglavlje, ali ubrzo otkriva mračne strane koje podsjećaju na obiteljsku prošlost. Glavne uloge tumače Blake Lively i Justin Baldoni. (SAD, 2024., Drama)

4. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%

Animirani klasik u kojem Grinch pokušava ukrasti Božić stanovnicima Whovillea. Glasove posuđuju Benedict Cumberbatch i Pharrell Williams. (SAD, 2018., Animacija, Božić)

5. Kako izdresirati zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World), IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 90%

Treći nastavak popularne animirane franšize donosi priču o Hiccupu i Zubi koji otkrivaju skriveni svijet zmajeva i suočavaju se s velikim odlukama za spas svoje vrste. (SAD, 2019., Animacija, Avantura)

6. Accepted, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 38%

Komedija o srednjoškolcu koji osniva vlastito sveučilište nakon što ga odbiju svi fakulteti. U glavnim ulogama Justin Long i Jonah Hill. (SAD, 2006., Komedija)

7. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, IMDB: 7.1

Dokumentarac o nastanku posljednje sezone kultne serije Stranger Things, uz ekskluzivne intervjue s glumcima i ekipom. (SAD, 2026., Dokumentarni film)

8. Madagascar, IMDB: 6.9, Rotten Tomatoes: 55%

Omiljena animirana avantura o životinjama iz zoološkog vrta koje završe na egzotičnom otoku Madagaskaru. Glasove posuđuju Ben Stiller, Chris Rock i Jada Pinkett Smith. (SAD, 2005., Animacija)

9. Dodgeball: A True Underdog Story, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 71%

Kultna sportska komedija o borbi dvaju teretana kroz turnir u dodgeballu. Glavne uloge: Vince Vaughn i Ben Stiller. (SAD, 2004., Komedija)

10. Kako izdresirati zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2), IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 92%

Drugi dio animirane trilogije prati Hiccupove i Zubijeve pustolovine pet godina kasnije, uz otkrivanje novih svjetova i prijetnji. (SAD, 2014., Animacija)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama
OVAKO SE MIJENJALA

Od golih fotki do inauguracije: Melania Trump je prije godinu dana opet postala prva dama

Donald Trump je prije godinu dana postao predsjednik SAD-a. Na inauguraciji je sa svojom suprugom Melanijom Trump zaplesao prvi ples, a onda su mu se pridružili i članovi njegove obitelji
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila
PUTOVANJE ŽIVOTA

FOTO Kolinda je zakoračila na Antarktiku, sve je snimila

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otišla je 'na kraj svijeta' ispunivši si tako jednu veliku životnu želju. Naime, Kolinda je stupila na tlo Antarktike, a sve je ponosno snimila i objavila na svom Instagram profilu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026