<p>VAŽNO! Prevara, naslovio je<strong> Rade Šerbedžija</strong> (74) video u kojem obavještava pratitelje na Facebooku da netko koristi lažni profil s njegovim imenom.</p><p>- Dragi moji, izgleda da je netko napravio lažni profil koji jako sliči na moj i sa mojim imenom i fotografijama i obavještava ljude da su dobitnici nagradne igre ili traži novce. Naravno, to nema veze sa mnom - započeo je objavu.</p><p>Dodao je kako mu se ovih dana više prijatelja javilo da su navodno od njega dobili takve poruke.</p><p>- Tome će valjda brzo kraj jer sam prijavio problem, ali molim vas u međuvremenu podijelite ovo moje upozorenje da netko možda ipak ne nasjedne prevarantima... A ja vam šaljem i video pozdrav iz Izmira - poručio je glumac.</p><p>Slična stvar nedavno se dogodila i violončelistu <strong>Stjepanu Hauseru</strong> (34).</p><p>- Dragi fanovi diljem svijeta, ovdje sam kako bih vas upozorio na veliki problem s kojim se suočavamo već neko vrijeme. Pokušali smo to zaustaviti, ali nažalost, bez puno uspjeha. Dakle, svaki dan se pojavljuje stotinu novih Hausera na svim društvenim mrežama: Facebooku, Instagramu, YouTubeu, Twitteru - rekao je tada.</p><p>- Ti ljudi se pretvaraju da sam ja te vas kontaktiraju i davaju vam lažne informacije. To je jako frustrirajuće i tako naporno. Stoga sam ovdje kako bih vam rekao da je samo jedan Hauser kao što znate. I molim vas nemojte vjerovati tim prevarantima i lažnim profilima. Ja neću kontaktirati svoje fanove direktno, za sve informacije samo provjerite moje službene stranice - dodao je.</p>