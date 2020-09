- Ti ljudi se pretvaraju da sam ja te vas kontaktiraju i davaju vam la\u017ene informacije. To je jako frustriraju\u0107e i tako naporno. Stoga sam ovdje kako bih vam rekao da je samo jedan Hauser kao \u0161to znate. I molim vas nemojte vjerovati tim prevarantima i la\u017enim profilima. Ja ne\u0107u kontaktirati svoje fanove direktno, za sve informacije samo provjerite moje slu\u017ebene stranice - dodao je.

Video je pogledalo preko 200.000 obo\u017eavatelja, a neki\u00a0od njih su mu napisali kako su zaista na dru\u0161tvenim mre\u017eama nai\u0161li na 'la\u017ene Hausere'.

- Da na\u017ealost, 4-5 'novih'\u00a0Hausera me dnevno zaprati na Twitteru i lajka moje slike, \u0161alju mi komentare... Sorry, ali prestala sam ih i prijavljivati, jer i to mi je vi\u0161e dosadilo - napisala je jedna korisnica.