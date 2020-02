Netta naglo otkazala dolazak na Doru u Opatiju zbog viroze

Još su ostala dva dana do velike završnice Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije - Dore 2020., kada će se u izravnom HRT-ovu prijenosu iz Opatije doznati tko će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu.

U Opatiji su pripreme i probe izvođača na spektakularnoj pozornici u Sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', koja će u subotu postati hrvatsko glazbeno središte.

Iako su se pojavile spekulacije o mogućnostima otkazivanja 'Glazbenih dana HRT-a 2020. - Opatija' i 'Dore 2020.' zbog aktualne situacije s korona virusom u Hrvatskoj, to nije točno, javljaju s HRT-a.

Manifestacija će se održati prema prvotnom planu, odnosno počinje u petak 28. veljače u 20 sati koncertom Jazz orkestra HRT-a s gostima-pjevačima pod nazivom 'Samo jednom se ljubi – sjećanje na Ivu Robića' u dvorani centra Gervais u Opatiji, te 'Dorom 2020', u subotu 29. veljače u 20 sati u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji.

- Također nije točna ni informacija da bi izvođači, ukoliko su u minula tjedna boravili u Italiji, bili diskvalificirani.

Jedina je točna informacija, a ujedno i promjena u programu 'Dore', da je gošća show programa iz Izraela Netta, eurovizijska pobjednica 2018. godine, zbog viroze otkazala svoj nastup, pa će umjesto nje, uz našeg lanjskog pobjednika Dore i predstavnika na Eurosongu Roka Blaževića nastupiti naši finalisti Voicea - javljaju s HRT-a.

U nastavku vam još jednom donosimo redoslijed izvođenja pjesama na 'Dori 2020.':

Elis Lovrić - Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

Bojan Jambrošić - Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

Edi Abazi - Coming home (S.Sekulović Skansi)

Zdenka Kovačićek - Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute)

Đana - One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

Aklea Neon - Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

Nikola Marjanović - Let's forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

Marin Jurić Čivro - Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul)

Lorena Bućan - Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

Indira - You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

Jure Brkljača - Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

Colonia - Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević)

Mia Negovetić - When it Comes to You (A.Wrethov/L.Deb/D.Dendo/M.Negovetić)

Damir Kedžo - Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)