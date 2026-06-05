Neumorni Drago Diklić (88) za 24sata: 'Kaj bi stal? Pa uskoro bum imal i jedan podcast...'

Imao je prošli tjedan veliki koncert za Dan grada Zagreba, a jučer smo ga ulovili u pripremama za novo snimanje. Riječ je o Dragi Dikliću, koji će u studenome proslaviti 89. rođendan. Osjeća se dobro i ne misli stati, umiroviti se.

- Zakaj bi? Čujte, na ovom koncertu za Zagreb je bilo sjajno. Kom bi i popeval nego svom gradu? Iako sam bio starosjedilac, bilo je sjajno - rekao nam je Drago Diklić.

Zagreb: Koncert "Veliko purgersko srce" u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Sad idem na snimanje neko s Antom Gelom, radimo neke obrade, bit će dueta s mladim pjevačima, pa treba njima pomoći, nije mi teško. Pjeval bum dokle ide, a fala Bogu imam i volje i želje. Znate kak mi tu velimo, život je jednokratna pojava, a to nije razlog da si mi nekaj ne popijemo - našalila se legenda hrvatske glazbene scene.

Onda je najavio i veliki novi projekt.

- To bu bil jedan podcast koji bum vodil, a zval bu se 'Zagreb je najljepši grad' po mojoj pjesmi. I jedno je sigurno, neće biti tamo politike, samo ćemo pričati o umjetnosti, glazbi i Zagrebu. Bazirat će se na tri teme: ako ne znaš kaj je bilo, kaj bu danas i kaj bu sutra. Sad se treba malo odmoriti, ali mislim da bismo na jesen mogli krenuti s time, već imam dogovorene neke goste - otkrio nam je Diklić.

Zagreb: Koncertom "To je moj Zagreb" obilježen Dan grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ima još novosti u bogatoj karijeri Drage Diklića. Prije točno 25 godina zagrebački bend Corto ostavio je snažan trag rock obradom kultne pjesme 'Zagrebačkim ulicama' Jadranka Črnka. Bio je to spoj rocka i zagrebačkog štiha. Sad su to ponovili s Diklićevom pjesmom 'Zagreb je najljepši grad'.

- Pa to je onak rokerski, ali dobro je to, malo drugačije. Sudjeloval sam i ja, pomogel sam malo dečkima, baš su simpa. Dobro to zvuči - rekao nam je legendarni pjevač.

Zagreb: Koncertom "To je moj Zagreb" obilježen Dan grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Glazbu potpisuje Drago Diklić, tekst Ivica Krajač, dok su za novi aranžman zaslužni članovi benda Corto. Singl je sniman u Purple Cat Studiju, a produkciju potpisuje Damir Trkulja - Šiljo. Videospot za pjesmu režirao je Dinko Čvorić - Doringo, prateći atmosferu pjesme kroz vizuale koji spajaju nostalgiju, gradske motive i suvremeni rock izričaj.

'Nova obrada svojevrsni je hommage Zagrebu, njegovim ulicama, atmosferi i pjesmama koje desetljećima žive među ljudima.'

Nastavak je to priče započete prije 25 godina s pjesmom 'Zagrebačkim ulicama'.

- Ova pjesma za nas nije samo obrada. To je nastavak priče koju smo započeli sa 'Zagrebačkim ulicama' - priče o Zagrebu koji volimo i koji nas je, između ostaloga, glazbeno oblikovao - poručuju iz benda.