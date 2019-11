Neuredan Chandler bio s curom na večeri, ne ispušta cigaretu

Glumac Matthew Perry (50), najpoznatiji po ulozi Chandlera u kultnoj seriji 'Prijatelji', rijetko kad se pojavljuje u javnosti, ali kad se pojavi, iznenadi sve. Nedavno je bio na večeri u jednom talijanskom restoranu u Hollywoodu s misterioznom brinetom, a njegov izgled zabrinuo je obožavatelje. Matthew je bio neobrijan, nepočešljan, u širokoj bijeloj majici i s cigaretom u ruci.

Fanovi su po društvenim mrežama pisali kako se boje da je ponovno pokleknuo i da se vratio starim navikama - alkoholu i drogi.

Matthew je bio na odvikavanju od ovisnosti, i to za vrijeme snimanja 'Prijatelja' od 1997. do 2001. Jednom je rekao kako se nekim epizoda serije ni ne sjeća.

- Nisam imao namjeru da mi se ovoliko svidi, ali od početka mi se svidjelo kako se osjećam i htio sam više. Bio sam izvan kontrole - rekao je Perry.

Glumac nikad nije skrivao da se borio s depresijom i ovisnošću. Uz to, obolio je od akutnog pankreatitisa, bolesti od koje obolijevaju teški alkoholičari i narkomani. Bio je u tri veze, s Yasmine Bleeth 1995., Juliom Roberts od 1995. do 1996. i zatim s Lizzy Caplan od 2006. do 2012. Nakon tog ljubavnog brodoloma slavni Chandler ostao je sam i nije se pojavljivao u javnosti.

