Neutješni Ivan Dečak o velikom Massimu: 'Bio mi je prijatelj, još jedno druženje nismo dočekali'

Šokirala me i zaustavila u vremenu činjenica da sam izgubio prijatelja, dobrog čovjeka u nekim segmentima života i životnog savjetnika, rekao nam je Ivan Dečak iz grupe Vatra o Massimu Saviću koji je preminuo jučer nakon kratke bolesti.

Osim glazbenih kolega bili su i prijatelji.

- Max mi je po godinama mogao biti otac, a imao sam tu čast da postanemo prijatelji - rekao nam je shrvani Ivan Dečak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako kaže, za njegovu borbu s karcinomom pluća je bio upoznat.

- Znao sam kroz što je prolazi s tom bolesti, no nismo htjeli širiti dalje od malog kruga ljudi - priča Dečak, koji je dok se Massimo bori s bolesti napisao pjesmu 'Mali krug velikih ljudi' pa dodaje:

- Trebao sam navratiti do njega, no odlučili smo zbog kemoterapije da pričekamo, jer mu je bio pao imunitet. Nažalost, nisam dočekao još jednu druženje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Posljednji put se s Massimom čuo dva dana prije njegove smrti.

- To je bio dug telefonski razgovor u kojem je sažeto naše prijateljstvo. Prisjetilo smo se tuluma, druženja, savjeta. Pričali smo o sportu, modi glazbi... Kratko je pričao i sa mojoj suprugom. U tih sat vremena kao da se saželo cijelo naše prijateljstvo - rekao je Dečak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dečak je napisao Massimovu posljednju pjesmu 'Zamisli'.

- Taj tekst sad zvuči kao proročanstvo. To je pjesma koja opisuje životno putovanje kroz opis stabla. Kad ju je Max čuo rekao je da će je samo on pjevati, a on je jedini i imao takvo životno iskustvo. Bio mi je prijatelj kojem nisam mogao pjesmu raditi ciljano - rekao nam je za kraj Dečak.

Prisjetimo se, brojni glazbenici opraštaju se od legendarnog glazbenika. Među njima su Vanna, Nina Badrić, Jura Stublić, a Sergej Ćetković je sinoćnji koncert u Đakovu započeo s Massimovom pjesmom 'Stranac u noći'.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Od glazbenika se opraštaju i obožavatelji ispred Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Nekoliko svijeća gori za glazbenika, a od kamenčića obožavatelji su napravili srce i slovo M.

