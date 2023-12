Nevenka iz 'Ljubav je na selu' je postala udovica: Preminuo je njezin voljeni suprug Zvonimir

Preminuo je Zvonimir Petričević, suprug bivše kandidatkinje 'Ljubav je na selu' Nevenke Bekavac. Pokopali su ga u srijedu na mjesnom groblju Svetog Nikole u Bajagiću. Imao je 49 godina.

Neve i Zvonimir upoznali su se u Međugorju na hodočašću, a Sinjanin ju je osvojio na prvu. Iako, krivo joj je bilo što joj nije odmah priznao da je bio oženjen.

'Kupuje mi poklone, izvodi me na večeru...'

Vjenčali su se 2017. Nagađalo se već tada da je trudna, ali Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da - u 41. godini rodila je sina.

- Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede, na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi - istaknula je ranije za RTL.

Tražila sreću kod trojice farmera

Prije nego što se skrasila sa Zvonimirom, Nevenka je tri puta bila u showu 'Ljubav je na selu', u kojemu je nijedan farmer nije u potpunosti osvojio.

Neve je prvo, u petoj sezoni showa, upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci. Idući je bio Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije. U sedmoj sezoni upoznala je Dražena Božića iz BiH.

Ranije je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' otkrila što je za nju ljubav.

- Ljubav je nešto lijepo, kada nekoga voliš, kada osjećamo leptiriće u srcu i privlači nas ta osoba. Ne znamo ni mi zašto, ali privlači nas. Vjerujemo da postoje srodne duše. Muškarac se definitivno treba brinuti o ženi, posložiti joj doma stvari, u smislu da je sve uredu, da poklanja pažnju dovoljno, da ju ne ostavlja samu, da joj kupuje poklone, garderobu - rekla je Nevenka za RTL.