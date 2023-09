Nevenka iz 'Ljubav je na selu' o idealnom muškarcu: 'Mora se brinuti i kupovati ženi poklone'

Ljubav je nešto lijepo, kada nekoga voliš, kada osjećamo leptiriće u srcu i privlači nas ta osoba. Ne znamo ni mi zašto, ali privlači nas. Vjerujemo da postoje srodne duše. Muškarac se definitivno treba brinuti o ženi, posložiti joj doma stvari, u smislu da je sve uredu, da poklanja pažnju dovoljno, da ju ne ostavlja samu, da joj kupuje poklone, garderobu, rekla je Nevenka Bekavac za RTL.

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' sve je to pronašla u svome suprugu, Zvoni Petričeviću, s kojim je u braku šest godina. Umirovljeni nosač kovčega svojoj Nevi ispunjava baš sve želje.

- Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede, na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi - rekla je ranije za RTL.

Sinjanin je osvojio na prvu

Upoznali su se Međugorju na hodočašću, a Sinjanin ju je osvojio na prvu iako krivo joj je što joj nije odmah priznao da je bio oženjen. Vjenčali su se 2017. Nagađalo se već tada da je trudna, ali Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da - u 41. godini Nevenka Bekavac rodila je sina.

Htjela je biti manekenka

Od malena je htjela biti manekenka. Otac je mislio da će biti pjevačica, no ona je htjela šetati modnom pistom. Kao mala lijepila je slike slavnih manekenki na zid. Uzor joj je bila Cindy Crawford.

- Eto opet sam završila na TV-u. Haha. Opet bi se ja prijavila u ‘Ljubav je na selu’, no ne mogu jer sam udata. Ali tko zna šta će biti - rekla nam je ranije Nevenka.

U popularnom showu 'Ljubav je na selu' odbila je trojicu kandidata. Goranu Žigi je otišla s imanja, Ranku Pavloviću Rumenom tek je pozirala kao manekenka, a za Marka Šatovca je onda rekla da bi voljela da igra tenis i da je 'veći nivo'.