<p>Mnogi bi se složili kako je <strong>Nevenka Bekavac</strong> (43) apsolutna zvijezda emisije 'Ljubav je na selu'. Nije uspjela pronaći srodnu dušu pred kamerama, ali je ostala upamćena po genijalnim izjavama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Nevenkom Bekavac</strong></p><p>Sreća joj se ipak osmjehnula nakon showa pa se udala za Sinjanina<strong> Zvonu Petričevića </strong>(46). Bez obzira na to, ona i dalje prati svaku sezonu omiljene emisije. </p><p>Osvrnula se na posljednju, 13. sezonu, i komentirala farmere. Gledala je prvu epizodu kada su se farmeri predstavljali. Priznala je koji joj se od njih najviše sviđa.</p><p>- Gledala sam nove farmere, naravno da jesam. Svi su mi super, a najviše mi se sviđa onaj što ima slike žena na zidu. Zaboravila sam kako mu je ime - rekla je Neve za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3852202/nevenka-jedva-ceka-novu-sezonu-ljubav-je-na-selu-farmeri-su-super-a-ja-bih-odabrala-onog-sto-ima-slike-zena-na-zidu/" target="_blank">RTL</a>, aludirajući pri tome na farmera <strong>Zorana Mudrog</strong> (40) iz Macinca kraj Čakovca.</p><p>Njegova je garaža puna fotografija golišavih žena. On smatra kako to ne bi trebalo odbiti žene od njega jer, tvrdi, ne traži ženu s duplerice, već djevojku s kojom će se razumjeti. </p><p>- Ja bih njega izabrala. Jako mi je simpatičan, ali za više ne možeš znati dok ga ne upoznaš - dodala je Neve. </p><p>Između ostalih, komentirala je i <strong>Rasemu Vladetić</strong> (65) iz općine Donji Lapac u Ličko-senjskoj županiji. Ona je nakon dva pokušaja traženja ljubavi kao kandidatkinja preuzela kormilo i prijavila se kao farmerica. </p><p>- Super, neka je, drago mi je, što ima veze što je žensko? Možda bi i ja htjela biti farmerica, pa da malo šefujem, dajem zadatke... To bi mi se svidjelo - rekla je Bekavac. </p><p>A osim što i dalje prati svaki novi trenutak u emisiji 'Ljubav je na selu', Neve trenutačno odmara u Splitu. </p><p>- Otišla sam malo na more, kupam se, družim se s prijateljicama, nisam ih dugo vidjela - zaključila je Nevenka. </p>