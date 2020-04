Nevinost je izgubio s 13 godina pa spavao s više od 1000 žena

Početkom 1960-ih godina, jedan prijatelj kladio s irskim glumcem iz Engleske, Peterom O'Toolem, u 150 dolara da neće moći spavati s tri seks bombe - plavuše, o kojima su u tom trenutku sanjali svi muškarci: Dianom Dors, Jayne Mansfield i Anitom Ekberg. Nije sigurno koliko mu je trebalo, ali O'Toole je dobio okladu.

U biografiji 'Peter O'Toole: Hellraiser, Sexual Outlaw, Irish Rebel' autori Darwin Porter i Danforth Prince predstavili su stranu glumca o kojoj se najmanje znalo, a koja je najzanimljivija mnogima koji se još rado prisjećaju pokojnog glumca koji je umro 2013. godine, u 82. godini, i nakon što je navodno spavao sa 1.033 žena, kao i Don Juan.

S damama se počeo družiti vrlo rano. Tako je 1945. godine, kao 13-godišnjak, izgubio nevinost s prsatom španjolskom udovicom i striptizetom, koja ga je, iako je bila u 50-godinama, tijekom pet mjeseci svakodnevno učila svim seksualnim trikovima koji postoje.

Njihova romansa je završila kad je striptizeta pitala bi li se uključio u seks u troje s jednim klijentom koji je bio spreman platiti za to iskustvo. Kad je imao već ponešto staža 'u nogama' počeo se družiti s ekstrovertiranom mlađom sestrom kraljice Elizabete II, princezom Margaretom. Navodno je s njom bio u osmogodišnjoj vezi s prekidima nakon što je završio njezin brak s Lordom Snowdonom.

Nakon jednog putovanja u privatnu vilu u Maroku, O'Toole je navodno ispričao prijatelju kako se s princezom kupao u divovskoj kadi koja je bila napunjena mirisnom vodom na čijoj površini su plutali cvjetovi i rekao: "Sljedeća tri dana mirisao sam poput pretjerano namirisane kurve".

Tijekom snimanja filma 'Lawrence od Arabije' 1961. godine, svi su željeli komadić sve popularnijeg glumca. A ni on se nije prezao dijeliti. Tako je za vrijeme snimanja posljednjih scena filma u Španjolskoj, nakon jednog tuluma završio s modelom i modnom ikonom, April Ashley, za koju u prvi tren nije znao da je transrodna osoba.

Ashley je naknadno izjavila da mu je u jednom trenutku blizu vrhunca šapnula da je rođena kao dječak, no da je Peter u tom trenutku već došao toliko daleko da mu uopće nije bilo važno kojeg spola je ona bila u trenutku rođenja.

Kratko prije snimanja romantične komedije 'Kako ukrasti milijun', 1965. godine, O'Toole je upoznao Audrey Hepburn, koja je u to vrijeme bila u braku s glumcem Melom Ferrerom. Unatoč tome, ubrzo su završili zajedno.

- Vjerujem da glumica mora biti barem malo zaljubljena u glavnog glumca, i obratno - izjavila je Audrey kad su se prvi put upoznali.

Njihova veza potrajala je tijekom cijelog snimanja filma, a u prosincu 1965. godine Hepburn je otkrila da je trudna - ili s O'Tooleom ili Ferrerom. Mjesec dana kasnije doživjela je sponatni pobačaj, a glumac, koji se zaljubio preko glave, bio je očajan.

Dok je bila u braku s pjevačem Eddijem Fisherom, 1960. godine, Elizabeth Taylor zamijetila je O'Toolea. Željela je vidjeti kakva će biti kemija među njima na ekranu, pa ga je pozvala da bude glavni glumac uz nju u nekom budućem projektu. Doduše, pokazalo se da na ekranu nisu prštili kemijom kao što je Taylor priželjkivala.

Prvi put su spavali zajedno 1963. godine, a O'Toole, koji je u to vrijeme bio u braku s glumicom Siân Phillips, navodno je prije toga bio prestravljen jer je znao da će upravo učiniti nešto što želi iskusiti bar polovica muškaraca na svijetu. "Prvi put u životu pred susret sa ženom, bio sam nervozan, jer sam se bojao da će ona kritizirati moju izvedbu."

No njoj se očito svidjelo, jer su nastavilil desetogodišnje zabavljanje koje je završilo 1972. dok su snimali 'Under Milk Wood' s njezinim tadašnjim suprugom Richardom Burtonom. Zanimljivo je da mu je Velšanin Burton bio i najdraži prijatelj za opijanje. Iako su često raspravljali o tome koji je od njih dvojice bolji glumac, 1967. godine O'Toole je Burtonu priznao da on povremenom spava s njegovom suprugom već godinama, i da mu je ona rekla da je puno bolji u krevetu od Burtona.

Poznata ljubiteljica muškaraca Ava Gardner upoznala je O'Toolea 1960. godine, nakon čega mu je rekla da je deset puta bolji ljubavnik od Clarka Gablea, ali da nije dorastao Robertu Mitchumu.

1964. godine glumica je tijekom snimanja 'Night od the Iguana' spavala u troje s O'Tooleom i Burtonom. Rekla je naime da u njoj polamti vatra koju mogu ugasiti tek dvojica jakih muškaraca, Velšanin i Irac, da bi O'Toole poslije izjavio da su zaista bila potrebna njih dvojica da je zadovolje.

Nakon kraja 20-godišnjeg braka s Laurencom Olivierom, tješio je Vivian Leigh, te je nastavio povremenu vezu s njom sve do njezine smrti 1967. kad je umrla od tuberkuloze, piše New York Post.

