On je 'kralj filmova za odrasle': Spavao s više od 8.000 žena...

Za muškarca koji nosi libido cijele nacije na svojim ramenima, pornoglumac Ken Shimizu (40), poznat kao Shimiken, izgleda prpošno poput tinejdžera, a i seksa se s istim žarom. Taj glumac, kojeg režiseri nazivaju 'Christianom Ronaldom' seksa, proslavljen je zbog svojih 'nadnaravnih sposobnosti' među plahtama, a on se na sve samo smiješka i kaže 'težak je to posao, no i njega netko mora raditi'. Jednom prilikom je privukao veliku medijsku pozornost statusom na Twitteru u kojem je napisao: 'Na svijetu je više živih bengalskih tigrova, nego što je muških porno glumaca u Japanu'.

70 muškaraca na 10 tisuća žena

- Mi smo ugrožena vrsta. Nas je oko 70 muških muškaraca na više od 10 tisuća ženskih glumica u poslu - rekao je, aludirajući na to kako to može ugroziti 20 milijardi dolara vrijednu porno industriju u Japanu.

Budući da se Japanci kao nacija sve manje seksaju, a porno industrija neprestano raste i potražnja za robom je nenormalna. Shimiken objašnjava kako se svaki mjesec snima oko 4000 novih filmova, a muških glumaca naprosto nema dovoljno.

No, problem je u tome što ne može svatko baš biti glumac, a ljudi ne shvaćaju koliko je taj posao fizički zahtijevan. Osim minimalnih uvjeta duljine penisa, potrebno je imati dobru izdržljivost, ali i da vam se može dići barem pet puta na dan.

- Još sam u naponu snage, vježbam pet puta tjedno, jedem zdravo i uspijevam. Nisam koristio Viagru, ne još, no ako neću moći bez nje, uzet ću je - kaže Shimiken.

Za sebe kaže da je oduvijek volio seks - što prljaviji, to bolji. Unatoč počecima kao model, on je raznio predrasude i upisom na jedan od naprestižnijih fakulteta u Japanu. Zašto se odlučio za karijeru snimanja pornića, njemu je kristalno jasno.

- Znao sam da imam fetiše i znao sam da postoji samo jedno mjesto u kojem mogu posve uživati u njima. Bez opterećenja, bez osude, zarađujući. Za mene to je posao iz snova - ističe.

Odbio samo jednu scenu - seks s ženom nakon scene s psom

Nabijen mišićima, s narančastim pramenovima uređenom kosom, umjetnim tenom i u hipsterskoj odjeći, Shimiken možda nije oličenje seks simbola na zapadu, no u Japanu kotira i više nego dobro.

Shimiken je, procjenjuje se, dosad spavao s više od 8000 žena u svojih 7500 filmova. Među glumicama s kojima je radio je i nekadašnja tinejdžerska pop zvijezda, mađarske studentice na razmjeni, kao i par 72-godišnjih blizanki. U 18 godina svog rada bezbroj je puta dokazao kako nema nikakvih problema s potencijom, a u karijeri je odbio snimanje samo jedne scene.

Naime, nije htio snimiti seks s glumicom nakon što je ona snimila scenu seksa s psom - te je pristao da se scena prepravi tako da pas samo poliže maslac sa stražnjice žene prije njihove zajedničke scene.

Gotove da nema osobe koja u Japanu ne zna za njega, pa su velike šanse da će vam i taksist reći kako zna tko, ili barem da zna njegov penis.

