Nevjerojatni spektakl: Bend U2 nastupio u dvorani s čudesnim efektima, pogledajte prizore

U Las Vegasu grupa U2 imala je koncert u dvorani Sphere kao dio projekta U2:UV Achtung Baby Live. Scena je bila neobična, puna vizualnih slika koje su stvorene grafikom, a nastup je posjetilo više od 18.000 gledatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/REUTERS

Publika je imala priliku mnoštvo vizualnih sadržaja uključujući kaleidoskopske slike, goruću zastavu i obrise Las Vegasa.

Foto: Rich Fury/REUTERS

Dvorana je bila oblikovana poput planeta, a dojam je pojačavao laserski show koji se odvijao tijekom koncerta.

Pjevali su se brojni hitovi grupe, a frontmen Bono je u jednom trenutku kleknuo dok su iznad njega projurila dva helikoptera i osvijetlila pustinju Las Vegasa.

Pratili su ga gitaristi The Edge i Adam Clayton s bubnjarom Bram van der Bergom.

U jednom trenutku frontmen je izjavio:

- Kakva otmjena ploča - dok je zaslon visoke rezolucije projiciorao veću verziju njega.

Kasnije se pojavio lik Elvis Presleyja i time odao počast pokojnoj legendi.

- Elvis definitivno nije napustio ovu zgradu. To je Elvisova kapelica, katedrala. Večeras je za ulazak u katedralu lozinka 'flert' - rekao je Bono.

Dvorana Sphere vrijedna je 2,3 milijarde dolara, visoka je 111 metara, a široka 157 metara, pišu strani mediji.

A ovaj koncertni audio pejzaž opremljen je sa 160.000 visokokvalitetnih zvučnika i 260 milijuna video piksela.

Foto: Rich Fury/REUTERS

U publici su bili i brojni zabavljači i sportaši: Oprah, LeBron James, Matt Damon, Orlando Bloom, Mario Lopez, Andre Agassi..

Kad je završio pjesmu The Beatlesa 'Love me do', pjevač je prepoznao Paula McCartneyja u publici.

- Mac je večeras u kući - rekao je Bono.

Tijekom nastupa, frontmen U2 čestitao je bubnjaru Bramu van den Bergu, a spomenuo je i Larryja Mullena Jr. koji se oporavlja od operacije leđa.

- Da ne bude greške, postoji samo jedan Larry Mullen Jr - rekao je Berg.

Kad su završili nastup, svjetlo je zasjalo za strop i ekran je prikazivao fotografije ptica, insekata i gmazova iznad jezera.

Foto: Rich Fury/REUTERS

Svoj prvi koncert u ovoj dvorani završili su pjesmom 'Beautiful Day' koja je osvojila tri Grammyja 2001. godine.