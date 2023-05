Nezgoda na generalnoj probi Leta 3: Pridruženi član je pao, natukao leđa i razderao nogu

Na jučerašnjoj generalnoj probi pred publikom u Liverpoolu, našim se predstavnicima dogodila nezgoda.

Naime, za ovu prigodu pridruženi član Leta 3, Žanil Tataj Žak, se poskliznuo i pao na leđa, no čini se kako nije ozbiljnije ozlijeđen.

- Evo me. Živ sam, zdrav sam. Malo sam natukao ruku, malo sam natukao leđa tu negdje oko boka, malo sam razderao nogu. Ali dobro. to je sve sve dio posla. Mislim da će biti sve OK - rekao je Žak za HRT.

- Skupi se sve to na pozornici i ako se dobro ne očisti, to se zalijepi za cipele kao neki pijesak i onda je sklisko - dodao je Mrle.

Žak je riječki glazbenik koji je s bendom nastupio i na Dori gdje je nosio dugi crni kostim te mu je na čelu pisalo 'Njinle'.

