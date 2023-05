Ščretnoooo! U donjem rublju idu po finale: Zigman nam je pravio kostime u pauzama od Beyonce

Zadnji put u finalu Eurosonga bili smo 2017. godine. Jacques Houdek (42) tad je s pjesmom "My Friend" završio na 13. mjestu. "Povijesnim" vremenima danas se čini 4. mjesto Doris Dragović (62) i Maje Blagdan (54).

POGLEDAJTE VIDEO:

Na ulazak u finale gledamo s čežnjom, a Let 3 to bi danas mogao promijeniti. Riječki rokeri izlaze sedmi na pozornicu, na kladionicama su trenutačno deveti i predviđa se da će ući u finale.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dalo bi se to zaključiti i prema zadnjih nekoliko dana, Mrle, Prlja i ekipa napravili su show u Liverpoolu. Takvi su bili i na nedjeljnoj ceremoniji otvaranja Eurosonga.

- Bilo je interesantno u nedjelju. Što god kažem ispast će da se puno hvalim, ne znam što bih rekao da bude normalno, bez previše hvalisanja. Sad idemo u dvoranu još malo vježbati, snimati. Ovo je generalna proba! - javio nam se iz Liverpoola Damir Martinović Mrle (61).

Nakon nje izašao je na ulicu i u bijeloj haljinici visoko dizao noge. Sjetili smo se scene kad je Lepa Brena na koncertu tako plešući nokautirala samu sebe, ali Mrle uči na tuđim pogreškama.

Foto: Sanjin strukić/Pixsell

- Kad su nas ugledali, mnogi su pustili suzu ganuća, a zasuzio sam potom i ja. Kako da mi suza ne kane kad svi ovi prekrasni ljudi toliko vole našu 'Mamu ŠČ!'? Dobro, možda neki još nisu najbolje svladali pravilno izgovoriti ime naše pjesme, ali mi ćemo vježbati s njima i naučiti ih kako reći 'ŠČ' kako bismo cijelom svijetu poslali antiratnu poruku ljubavi, tolerancije i prihvaćanja, uz jedno odlučno 'ne' gluposti - rekao je nakon svečanog otvaranja Mrle.

Pripreme za glavni nastup shvatio je ozbiljno i u ponedjeljak odradio tjelovježbu na ulici, u crnoj majici bez rukava i hlačama s velikim crvenim ružama. Dio je to priprema za glavni nastup, na kojemu će biti u kostimima Jurja Zigmana. Kako su najavili iz organizacije, "bit će u skladu sa striptizom koji će izvesti na sceni eurovizijske Arene".

Naime, dodaju, u drugom dijelu nastupa svući će se u donje rublje. Objasnili su i kako je došlo do kostima.

- Kostime je radio Juraj Zigman. U pauzi dok je radio kostime za Beyonce stigao je napraviti i nama ove prekrasne kostime. Ideja je bila njegova, ovoga puta mu nismo ništa pomagali, samo smo mu rekli da trebamo kostime za tirkizni tepih. On je već bio na Eurovizijama i zna kako to ide, zna o čemu se radi i rekao je da će napraviti nešto u stilu gospođe Bovary. Nazvao me tjedan dana prije i rekao je: 'Ne, napravit ću vam Madam Bovary, ali na varijantu hrvatske i europske zastave!' - objasnio je Mrle.

Foto: Instagram/Damir Martinović Mrle

Disciplinirani su dečki na poprištu, već su se žalili kako nemaju vremena ni za pivo. Neke su ih fotografije donekle demantirale, ali nema zamjerki. Dril je pravi.

- Korekcijom i samo korekcijom do perfekcije - motivirao ih je prije nekoliko dana Zoran Prodanović Prlja (58).

Kako su rekli, ostali su "zapaženi". Većina se trudi pravilno izgovoriti "Mama ŠČ!" i tako je već danima u Liverpoolu. Bilo bi još bolje kad bi im nastup bio kakav su zamislili odmah nakon Dore, odnosno sa zlatnim traktorom, no to im ipak nisu dopustili. Traktor nije dospio do Liverpoola, nadamo se da će Let 3 dospjeti do finala. Ščretnoooo!

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Prva polufinalna večer u liverpoolskoj Areni na rasporedu je danas od 21 sat, a druga slijedi u četvrtak. Veliko finale je u subotu. U prvom polufinalu, uz Hrvatsku i Let 3, nastupit će još 14 zemalja: Azerbajdžan, Češka, Finska, Irska, Izrael, Latvija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Srbija, Švedska i Nizozemska.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Države koje nastupaju drugu večer su: Albanija, Armenija, Australija, Austrija, Belgija, Cipar, Njemačka, Estonija, Gruzija, Grčka, Island, Litva, Poljska, Rumunjska, San Marino i Slovenija.

Najčitaniji članci