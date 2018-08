Nezgoda u restoranu: Emily 'slučajno' pokazala bradavicu

Manekenka i glumica Emily Ratajkowski (27) gotovo svakodnevno časti svoje brojne pratitelje golišavim fotografijama, a sada je otišla korak dalje.

Naime, sada je objavila fotku na kojoj joj je u restoranu 'ispala' bradavica, a istu je 'sakrila' kako bi izbjegla uklanjanje iste od strane društvene mreže.

🍴 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Aug 13, 2018 at 8:42pm PDT

'Ovo je preseksi' i 'Ona obožava pažnju' samo su neki od komentara oduševljenih obožavatelja koji nisu štedjeli ni na lajkovima koji sada ima preko milijun.

Never enough marble A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Aug 11, 2018 at 4:14pm PDT

Iako često objavljuje golišave fotografije na društvenim mrežama, Emily tvrdi kako je ponekad na snimanju sramežljiva.

- Kada me prijatelji fotografiraju na odmoru, osjećam se sramežljivo, a i kada moj muž izvuče fotoaparat jako me je sram i nervozna sam jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je.

Helmet? Y/N A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Aug 11, 2018 at 8:03am PDT

Od veljače je u braku s glumcem Sebastianom Bear-McClardom (31). Sklopili su brak kod matičara u njujorškoj gradskoj općini. Ubrzo su se na internetu pojavile i fotografije s vjenčanja.